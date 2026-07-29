Partidas acontecem no recém reinaugurado Ginásio Poliesportivo José dos Santos Vieira - Divulgação Prefeitura de Cantagalo

Partidas acontecem no recém reinaugurado Ginásio Poliesportivo José dos Santos VieiraDivulgação Prefeitura de Cantagalo

Publicado 29/07/2026 15:34

O Campeonato Municipal de Futsal Adulto 2026 de Cantagalo chega à reta final nesta sexta-feira (31), quando serão disputadas as semifinais da competição no recém reinaugurado Ginásio Poliesportivo José dos Santos. Os confrontos definirão os finalistas do torneio, que reúne algumas das principais equipes do município.

A rodada começa às 19h30, com o duelo entre Espanha e PSG. Em seguida, às 20h30, entram em quadra Larguinho e Juventude, em busca da segunda vaga na decisão.

Promovido pela Prefeitura de Cantagalo, o campeonato chega ao momento mais aguardado da temporada, reunindo atletas, torcedores e amantes do futsal. A expectativa é de grande público para acompanhar os jogos decisivos, marcados pelo equilíbrio entre as equipes classificadas.

A competição integra o calendário esportivo do município e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, fortalecer o esporte amador e promover a integração entre atletas e comunidades locais. A Prefeitura convida a população a prestigiar as partidas e apoiar as equipes semifinalistas.