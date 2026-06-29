Programa prevê ações de vigilância ativa e passiva, além de atividades educativas voltadas tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores - krakenimages.com

Programa prevê ações de vigilância ativa e passiva, além de atividades educativas voltadas tanto aos trabalhadores quanto aos empregadoreskrakenimages.com

Publicado 29/06/2026 13:50

A Prefeitura de Cantagalo acaba de lançar o Programa de Saúde do Trabalhador, iniciativa voltada à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e à promoção da saúde da população trabalhadora. O programa será desenvolvido em toda a rede municipal de saúde, com ações de orientação, acompanhamento e vigilância.

Entre os objetivos estão a identificação de fatores de risco nos ambientes de trabalho, a prevenção de agravos ocupacionais e o incentivo à adoção de hábitos saudáveis. As equipes também atuarão na investigação de acidentes de trabalho e de doenças que possam estar relacionadas às atividades profissionais, permitindo um acompanhamento mais efetivo dos casos.

O programa prevê ações de vigilância ativa e passiva, além de atividades educativas voltadas tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores. A proposta é fortalecer a promoção da saúde, reduzir os riscos ocupacionais e contribuir para ambientes de trabalho mais seguros.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que trabalhadores que sofrerem acidentes de trabalho típicos ou apresentarem suspeita de doenças relacionadas à atividade profissional procurem a Unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) de sua área de abrangência para avaliação e encaminhamento.

O Programa de Saúde do Trabalhador integra as políticas públicas de atenção à saúde do município e busca ampliar a proteção aos trabalhadores, contribuindo para a prevenção de agravos e para a melhoria da qualidade de vida da população economicamente ativa.