Programa prevê ações de vigilância ativa e passiva, além de atividades educativas voltadas tanto aos trabalhadores quanto aos empregadoreskrakenimages.com
Cantagalo implanta programa para prevenção de doenças ocupacionais
Iniciativa orienta trabalhadores, fortalece a vigilância em saúde e amplia o atendimento nas unidades da Estratégia Saúde da Família
Cantagalo divulga calendário da vacinação contra a influenza
Vacina é destinada a pessoas a partir de 6 meses de idade e acontece entre os dias 1º e 2 de julho nas ESFs do município
Cantagalo suspende aplicação da vacina Butantan-DV contra dengue
Medida preventiva foi adotada imediatamente pela Secretaria Municipal de Saúde e tem caráter temporário
Inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026 terminam dia 12 de junho
Evento acontece no dia 26 de junho, na Praça da Matriz, e vai eleger a representante da cultura cantagalense
Cantagalo recebe os Jogos Estudantis 2026 a partir de julho
Campeonato acontece entre os dias 2 e 10 de julho e vai reunir alunos de diversas escolas do município
Abertas as inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026
Evento será realizado no dia 26 de junho, na Praça da Matriz
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