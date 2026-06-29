Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no Brasil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/06/2026 13:43

A Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo divulgou o calendário de vacinação contra a influenza para esta semana. A imunização será realizada nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do município e é destinada a pessoas a partir de 6 meses de idade.

Na quarta-feira, 1º de julho, a vacinação acontecerá, das 8h às 11h, nas ESFs Djalma Dantas de Gusmão, Euclidelândia, João Nicolau Guzzo, Santo Antônio, São José e São Sebastião do Paraíba. Já na quinta-feira, 2 de julho, também das 8h às 11h, a campanha será realizada nas ESFs Boa Sorte e Santa Rita da Floresta.

Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF e a caderneta ou cartão de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a influenza, contribuindo para reduzir casos graves da doença, internações e complicações, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Serviço

Vacinação contra a Influenza

Quarta-feira (1º/7) – das 8h às 11h

ESF Djalma Dantas de Gusmão

ESF Euclidelândia

ESF João Nicolau Guzzo

ESF Santo Antônio

ESF São José

ESF São Sebastião do Paraíba

Quinta-feira (2/7) – das 8h às 11h

ESF Boa Sorte

ESF Santa Rita da Floresta

Público-alvo: pessoas a partir de 6 meses de idade.

Documentos necessários: CPF e caderneta/cartão de vacinação.