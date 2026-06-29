Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil
ESF Euclidelândia
ESF João Nicolau Guzzo
ESF Santo Antônio
ESF São José
ESF São Sebastião do Paraíba
ESF Santa Rita da Floresta
Cantagalo divulga calendário da vacinação contra a influenza
Vacina é destinada a pessoas a partir de 6 meses de idade e acontece entre os dias 1º e 2 de julho nas ESFs do município
Cantagalo suspende aplicação da vacina Butantan-DV contra dengue
Medida preventiva foi adotada imediatamente pela Secretaria Municipal de Saúde e tem caráter temporário
Inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026 terminam dia 12 de junho
Evento acontece no dia 26 de junho, na Praça da Matriz, e vai eleger a representante da cultura cantagalense
Cantagalo recebe os Jogos Estudantis 2026 a partir de julho
Campeonato acontece entre os dias 2 e 10 de julho e vai reunir alunos de diversas escolas do município
Abertas as inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026
Evento será realizado no dia 26 de junho, na Praça da Matriz
Inteligência Artificial e inovação marcaram a Semana do MEI em Cantagalo
Encontro foi conduzido pelo Sebrae-RJ
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