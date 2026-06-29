Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil

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A Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo divulgou o calendário de vacinação contra a influenza para esta semana. A imunização será realizada nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do município e é destinada a pessoas a partir de 6 meses de idade.
Na quarta-feira, 1º de julho, a vacinação acontecerá, das 8h às 11h, nas ESFs Djalma Dantas de Gusmão, Euclidelândia, João Nicolau Guzzo, Santo Antônio, São José e São Sebastião do Paraíba. Já na quinta-feira, 2 de julho, também das 8h às 11h, a campanha será realizada nas ESFs Boa Sorte e Santa Rita da Floresta.
Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF e a caderneta ou cartão de vacinação.
A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a influenza, contribuindo para reduzir casos graves da doença, internações e complicações, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.
Serviço
Vacinação contra a Influenza
Quarta-feira (1º/7) – das 8h às 11h
ESF Djalma Dantas de Gusmão
ESF Euclidelândia
ESF João Nicolau Guzzo
ESF Santo Antônio
ESF São José
ESF São Sebastião do Paraíba
Quinta-feira (2/7) – das 8h às 11h
ESF Boa Sorte
ESF Santa Rita da Floresta
Público-alvo: pessoas a partir de 6 meses de idade.
Documentos necessários: CPF e caderneta/cartão de vacinação.
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