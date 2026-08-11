Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedores - Divulgação

Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedoresDivulgação

Publicado 11/08/2026 17:29

O Sebrae está com uma programação gratuita de capacitações em Cantagalo, com atividades voltadas a diferentes públicos. Entre os temas estão desenvolvimento profissional, empreendedorismo, inteligência emocional e oportunidades de inovação para produtores rurais.

A programação começa com a palestra “Minha Carreira em Minhas Mãos”, realizada no dia 14 de agosto, às 9h, na Rua Maria Zulmira Torres, s/nº, no Centro de Cantagalo. A atividade aborda temas relacionados ao desenvolvimento profissional e à construção da carreira.

Nos dias 18 e 19 de agosto, será realizada a oficina “Seja um Intraempreendedor de Sucesso”, na Rua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº, em Euclidelândia. A capacitação trabalha atitudes intraempreendedoras e o desenvolvimento da inteligência emocional.

Já no dia 10 de setembro, às 19h, o Sebrae promove a “Palestra Técnica sobre Agroindustrialização”, na Rua Maestro Joaquim Antônio, no Centro de Cantagalo. A atividade aborda possibilidades de agregar valor à produção rural por meio do processamento dos produtos.

Entre os assuntos estão boas práticas de fabricação, segurança dos alimentos, regularização, exigências legais, formação de preços, tendências de mercado e estratégias de comercialização.

As atividades são gratuitas e as inscrições devem ser realizadas previamente pelo Sebrae.



Minha Carreira em Minhas Mãos

14 de agosto, às 9h

Rua Maria Zulmira Torres, s/nº – Centro, Cantagalo

Link: SERVIÇOMinha Carreira em Minhas Mãos14 de agosto, às 9hRua Maria Zulmira Torres, s/nº – Centro, CantagaloLink: https://rj.loja.sebrae.com.br/minha-carreira-em-minhas-m-os-ev-819484



Seja um Intraempreendedor de Sucesso

18 e 19 de agosto

Rua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº – Euclidelândia, Cantagalo

Link: Seja um Intraempreendedor de Sucesso18 e 19 de agostoRua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº – Euclidelândia, CantagaloLink: https://rj.loja.sebrae.com.br/oficina-seja-um-intraempreendedor-de-sucesso-ev-784029