Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedoresDivulgação
Minha Carreira em Minhas Mãos
14 de agosto, às 9h
Rua Maria Zulmira Torres, s/nº – Centro, Cantagalo
Link: https://rj.loja.sebrae.com.br/minha-carreira-em-minhas-m-os-ev-819484
Seja um Intraempreendedor de Sucesso
18 e 19 de agosto
Rua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº – Euclidelândia, Cantagalo
Link: https://rj.loja.sebrae.com.br/oficina-seja-um-intraempreendedor-de-sucesso-ev-784029
Palestra Técnica sobre Agroindustrialização
10 de setembro, às 19h
Rua Maestro Joaquim Antônio – Centro, Cantagalo
Link: https://rj.loja.sebrae.com.br/palestra-tecnica-sobre-agroindustrializac-o-ev-782656
Sebrae oferece programação gratuita com palestras e oficina em Cantagalo
Atividades abordam carreira, empreendedorismo, desenvolvimento profissional e agroindustrialização
Cantagalo recebe 4º Encontro de Parapente com pilotos de vários estados
Evento será realizado de 29 a 30 de agosto, na Rampa do Morro do Urubu, com R$ 5 mil em prêmios
Galo Bier Fest chega à 8ª edição com shows e cervejas artesanais
Festival será realizado de 7 a 9 de agosto, na Praça da Matriz, com shows gratuitos e gastronomia
CREA-RJ promove encontro para ouvir profissionais em Cantagalo
Visita no dia 13 de agosto integra agenda estadual para fortalecer a atuação regional e ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos e geocientistas
Semifinais do Municipal de Futsal movimentam Cantagalo dia 31 de julho
Quatro equipes disputam duas vagas na grande final da competição
Cantagalo tem atendimento odontológico noturno na Policlínica Municipal
Serviço funciona às terças-feiras, das 17h às 20h,
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