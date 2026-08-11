Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedoresDivulgação

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Jannaina Costa
O Sebrae está com uma programação gratuita de capacitações em Cantagalo, com atividades voltadas a diferentes públicos. Entre os temas estão desenvolvimento profissional, empreendedorismo, inteligência emocional e oportunidades de inovação para produtores rurais.
A programação começa com a palestra “Minha Carreira em Minhas Mãos”, realizada no dia 14 de agosto, às 9h, na Rua Maria Zulmira Torres, s/nº, no Centro de Cantagalo. A atividade aborda temas relacionados ao desenvolvimento profissional e à construção da carreira.
Nos dias 18 e 19 de agosto, será realizada a oficina “Seja um Intraempreendedor de Sucesso”, na Rua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº, em Euclidelândia. A capacitação trabalha atitudes intraempreendedoras e o desenvolvimento da inteligência emocional.
Já no dia 10 de setembro, às 19h, o Sebrae promove a “Palestra Técnica sobre Agroindustrialização”, na Rua Maestro Joaquim Antônio, no Centro de Cantagalo. A atividade aborda possibilidades de agregar valor à produção rural por meio do processamento dos produtos.
Entre os assuntos estão boas práticas de fabricação, segurança dos alimentos, regularização, exigências legais, formação de preços, tendências de mercado e estratégias de comercialização.
As atividades são gratuitas e as inscrições devem ser realizadas previamente pelo Sebrae.
SERVIÇO
Minha Carreira em Minhas Mãos
14 de agosto, às 9h
Rua Maria Zulmira Torres, s/nº – Centro, Cantagalo
Link: https://rj.loja.sebrae.com.br/minha-carreira-em-minhas-m-os-ev-819484

Seja um Intraempreendedor de Sucesso
18 e 19 de agosto
Rua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº – Euclidelândia, Cantagalo
Link: https://rj.loja.sebrae.com.br/oficina-seja-um-intraempreendedor-de-sucesso-ev-784029

Palestra Técnica sobre Agroindustrialização
10 de setembro, às 19h
Rua Maestro Joaquim Antônio – Centro, Cantagalo
Link: https://rj.loja.sebrae.com.br/palestra-tecnica-sobre-agroindustrializac-o-ev-782656
 
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