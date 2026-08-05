Rampa do São José em Cantagalo-RJ - Guia4ventos

Rampa do São José em Cantagalo-RJGuia4ventos

Publicado 05/08/2026 00:00

A cidade de Cantagalo será palco da 4ª edição do Encontro de Parapente, um dos principais eventos de esportes de aventura da Região Serrana. A programação acontece nos dias 29 e 30 de agosto, a partir das 10h, na Rampa do Morro do Urubu, reunindo pilotos, visitantes e amantes do voo livre.

Além de promover o esporte, o encontro busca fortalecer o turismo de aventura no município e valorizar um dos principais cartões-postais naturais de Cantagalo. A expectativa é de reunir competidores de diferentes cidades e estados, movimentando a rede de hospedagem, bares, restaurantes e o comércio local durante o fim de semana.

A competição distribuirá R$ 5 mil em prêmios e contará com disputas nas modalidades XC (Cross Country), em que os pilotos percorrem grandes distâncias em busca do melhor desempenho, e Permanência, prova que avalia o tempo de permanência no ar.

Reconhecida entre praticantes do voo livre, a Rampa do Morro do Urubu oferece condições favoráveis para a prática do parapente e da asa-delta, graças à altitude, aos ventos e à ampla área de decolagem. Ao longo dos últimos anos, o local vem ganhando destaque no circuito estadual e atraindo cada vez mais praticantes e turistas em busca de esporte e contato com a natureza.

Segundo os organizadores, todos os voos da modalidade Cross Country deverão ser registrados no XC Brasil, plataforma utilizada para validação e apuração dos resultados da competição.

O evento tem realização da Associação de Voo Livre de Cantagalo, com apoio da Prefeitura de Cantagalo e de empresas parceiras.

Serviço

4º Encontro de Parapente de Cantagalo

Data: 29 e 30 de agosto

Horário: A partir das 10h

Local: Rampa do Morro do Urubu – Cantagalo

Modalidades: XC (Cross Country) e Permanência

Premiação: R$ 5 mil