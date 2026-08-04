Seis cervejarias participam do festival: Buzzi, Capitão Bock, Dasker Bier, Woolf Cervejaria, Black Princess e BiriDrink, oferecendo ao público diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas na região.Jannaina Costa

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Jannaina Costa
A contagem regressiva já começou para a 8ª edição do Galo Bier Fest, um dos principais eventos dedicados à cerveja artesanal na Região Serrana. A festa será realizada entre os dias 7 e 9 de agosto, na Praça da Matriz, no Centro de Cantagalo, reunindo música ao vivo, gastronomia, cervejarias artesanais, food trucks, espaço infantil e atrações para toda a família.
Consolidado no calendário turístico e cultural do município, o festival tem como proposta valorizar a produção cervejeira regional, incentivar o comércio local e movimentar a economia por meio do turismo. Nas edições anteriores, o evento atraiu visitantes de diversas cidades da região, impulsionando hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais durante o fim de semana da programação.
Neste ano, seis cervejarias participam do festival: Buzzi, Capitão Bock, Dasker Bier, Woolf Cervejaria, Black Princess e BiriDrink, oferecendo ao público diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas na região.
Além das bebidas, a programação contará com barracas gastronômicas, food trucks, concurso de chopp a metro, espaço kids e apresentações musicais ao longo dos três dias.
A abertura oficial acontece na sexta-feira (7), às 20h30. Antes, sobem ao palco a Banda Old Boys, às 19h, e a cantora Viviannne Lisboa, às 21h. A noite será encerrada com show da Banda Millennials, às 23h.
No sábado (8), a programação começa às 15h com o Bando Maria Bonita. Em seguida, se apresentam Polar e Banda (17h), Banda D'Boné (19h), Capitão X (21h) e Banda Energia, com Ayrton Ramos interpretando sucessos de Raul Seixas, às 23h.
O encerramento, no domingo (9), terá Renato Tito e Rodrigo Gomes, às 14h, Toque Serrano, às 16h, e a banda Foliões Overdrive, às 21h.
Promovido pela Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Galo Bier Fest conta ainda com apoio de instituições e empresas parceiras e se consolidou como um dos eventos que fortalecem o turismo de experiência na Região Serrana, unindo cultura, gastronomia e valorização da produção local.
Programação
Sexta-feira – 7 de agosto
19h – Banda Old Boys
20h30 – Abertura oficial
21h – Viviannne Lisboa
23h – Banda Millennials
Sábado – 8 de agosto
15h – Bando Maria Bonita
17h – Polar e Banda
19h – Banda D'Boné
21h – Capitão X
23h – Banda Energia e Ayrton Ramos (cover Raul Seixas)
Domingo – 9 de agosto
14h – Renato Tito e Rodrigo Gomes
16h – Toque Serrano
21h – Foliões Overdrive
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