Seis cervejarias participam do festival: Buzzi, Capitão Bock, Dasker Bier, Woolf Cervejaria, Black Princess e BiriDrink, oferecendo ao público diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas na região.Jannaina Costa
20h30 – Abertura oficial
21h – Viviannne Lisboa
23h – Banda Millennials
17h – Polar e Banda
19h – Banda D'Boné
21h – Capitão X
23h – Banda Energia e Ayrton Ramos (cover Raul Seixas)
16h – Toque Serrano
21h – Foliões Overdrive
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