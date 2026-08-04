Seis cervejarias participam do festival: Buzzi, Capitão Bock, Dasker Bier, Woolf Cervejaria, Black Princess e BiriDrink, oferecendo ao público diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas na região. - Jannaina Costa

Seis cervejarias participam do festival: Buzzi, Capitão Bock, Dasker Bier, Woolf Cervejaria, Black Princess e BiriDrink, oferecendo ao público diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas na região.Jannaina Costa

Publicado 04/08/2026 16:44

A contagem regressiva já começou para a 8ª edição do Galo Bier Fest , um dos principais eventos dedicados à cerveja artesanal na Região Serrana. A festa será realizada entre os dias 7 e 9 de agosto, na Praça da Matriz, no Centro de Cantagalo, reunindo música ao vivo, gastronomia, cervejarias artesanais, food trucks, espaço infantil e atrações para toda a família.

Consolidado no calendário turístico e cultural do município, o festival tem como proposta valorizar a produção cervejeira regional, incentivar o comércio local e movimentar a economia por meio do turismo. Nas edições anteriores, o evento atraiu visitantes de diversas cidades da região, impulsionando hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais durante o fim de semana da programação.

Neste ano, seis cervejarias participam do festival: Buzzi, Capitão Bock, Dasker Bier, Woolf Cervejaria, Black Princess e BiriDrink, oferecendo ao público diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas na região.

Além das bebidas, a programação contará com barracas gastronômicas, food trucks, concurso de chopp a metro, espaço kids e apresentações musicais ao longo dos três dias.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (7), às 20h30. Antes, sobem ao palco a Banda Old Boys, às 19h, e a cantora Viviannne Lisboa, às 21h. A noite será encerrada com show da Banda Millennials, às 23h.

No sábado (8), a programação começa às 15h com o Bando Maria Bonita. Em seguida, se apresentam Polar e Banda (17h), Banda D'Boné (19h), Capitão X (21h) e Banda Energia, com Ayrton Ramos interpretando sucessos de Raul Seixas, às 23h.

O encerramento, no domingo (9), terá Renato Tito e Rodrigo Gomes, às 14h, Toque Serrano, às 16h, e a banda Foliões Overdrive, às 21h.

Promovido pela Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Galo Bier Fest conta ainda com apoio de instituições e empresas parceiras e se consolidou como um dos eventos que fortalecem o turismo de experiência na Região Serrana, unindo cultura, gastronomia e valorização da produção local.

Programação

Sexta-feira – 7 de agosto

19h – Banda Old Boys

20h30 – Abertura oficial

21h – Viviannne Lisboa

23h – Banda Millennials

Sábado – 8 de agosto

15h – Bando Maria Bonita

17h – Polar e Banda

19h – Banda D'Boné

21h – Capitão X

23h – Banda Energia e Ayrton Ramos (cover Raul Seixas)

Domingo – 9 de agosto

14h – Renato Tito e Rodrigo Gomes

16h – Toque Serrano

21h – Foliões Overdrive