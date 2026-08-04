Engenheiros agrônomos registrados no CREA-RJ atuam em todas as etapas da produção agrícola, do manejo do solo ao aumento da produtividade com sustentabilidade. A categoria está entre as convidadas para o encontro do Conselho em Cantagalo, no dia 13 de agosto.Jannaina Costa
CREA-RJ promove encontro para ouvir profissionais em Cantagalo
Visita no dia 13 de agosto integra agenda estadual para fortalecer a atuação regional e ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos e geocientistas
Semifinais do Municipal de Futsal movimentam Cantagalo dia 31 de julho
Quatro equipes disputam duas vagas na grande final da competição
Cantagalo tem atendimento odontológico noturno na Policlínica Municipal
Serviço funciona às terças-feiras, das 17h às 20h,
Cantagalo implanta programa para prevenção de doenças ocupacionais
Iniciativa orienta trabalhadores, fortalece a vigilância em saúde e amplia o atendimento nas unidades da Estratégia Saúde da Família
Cantagalo divulga calendário da vacinação contra a influenza
Vacina é destinada a pessoas a partir de 6 meses de idade e acontece entre os dias 1º e 2 de julho nas ESFs do município
Kamily Cruz é eleita Garota Cantagalo 2026 durante concurso na Festa dos Carecas
Jovem conquistou o primeiro lugar entre seis candidatas em concurso que reuniu grande público na Praça da Matriz
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