A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia localFoto: Divulgação/SMS
Para ter acesso ao Implanon, as interessadas devem procurar uma Unidade de Saúde do município e receber as orientações sobre o método e o procedimento.
A iniciativa faz parte das ações de planejamento familiar do município e busca ampliar o acesso das mulheres a métodos contraceptivos, com mais autonomia e segurança.Segundo o Ministério da Saúde, o implante pode permanecer eficaz por até três anos.
A disponibilização do método faz parte das políticas de saúde sexual e reprodutiva e de planejamento familiar do SUS. A estratégia busca ampliar o acesso a métodos contraceptivos de longa duração, especialmente na Atenção Primária à Saúde. O Ministério da Saúde também estabeleceu orientações para a distribuição do implante e para a qualificação dos profissionais responsáveis pela inserção e retirada do método.
Cantagalo oferece implante contraceptivo para mulheres a partir de 14 anos
Para ter acesso ao método, gratuito pelo SUS, interessadas devem procurar a unidade de saúde para orientações
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