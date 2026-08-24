A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia local - Foto: Divulgação/SMS

A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia localFoto: Divulgação/SMS

Publicado 24/08/2026 14:38

A Prefeitura de Cantagalo passou a oferecer gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) o Implanon, um implante contraceptivo de longa duração, para mulheres a partir dos 14 anos. O método é colocado sob a pele do braço e libera hormônio de forma contínua, sendo uma alternativa contraceptiva de longa duração.



Para ter acesso ao Implanon, as interessadas devem procurar uma Unidade de Saúde do município e receber as orientações sobre o método e o procedimento.



A iniciativa faz parte das ações de planejamento familiar do município e busca ampliar o acesso das mulheres a métodos contraceptivos, com mais autonomia e segurança.Segundo o Ministério da Saúde, o implante pode permanecer eficaz por até três anos.



Oferta faz parte da ampliação dos métodos contraceptivos disponíveis gratuitamente pelo SUS

A oferta ocorre no contexto da ampliação dos métodos contraceptivos disponíveis na rede pública de saúde. Em julho de 2025, o Ministério da Saúde oficializou a incorporação do implante subdérmico de etonogestrel ao SUS para mulheres adultas de 18 a 49 anos e, posteriormente, também para adolescentes de 14 a 17 anos. A implementação vem sendo realizada de forma gradual, com distribuição dos implantes aos municípios.



A disponibilização do método faz parte das políticas de saúde sexual e reprodutiva e de planejamento familiar do SUS. A estratégia busca ampliar o acesso a métodos contraceptivos de longa duração, especialmente na Atenção Primária à Saúde. O Ministério da Saúde também estabeleceu orientações para a distribuição do implante e para a qualificação dos profissionais responsáveis pela inserção e retirada do método.