A iniciativa é válida para débitos inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros créditos municipais.Reprodução Prefeitura de Cantagalo
Programa: Regulariza Cantagalo 2026
Atendimento: SAT – Serviço de Administração Tributária
Público-alvo: Contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa
Benefícios: Desconto de até 100% em juros e multas de mora e condições facilitadas de pagamento.
Cantagalo oferece condições para regularização de débitos com o município
Programa Regulariza Cantagalo 2026 contempla dívidas inscritas em dívida ativa e prevê até 100% de desconto em juros e multas
Cantagalo oferece implante contraceptivo para mulheres a partir de 14 anos
Para ter acesso ao método, gratuito pelo SUS, interessadas devem procurar a unidade de saúde para orientações
Justiça Eleitoral terá plantão aos fins de semana em Cantagalo
101ª Zona Eleitoral, que atende o município, está entre as unidades que terão funcionamento especial até novembro
Sebrae oferece programação gratuita com palestras e oficina em Cantagalo
Atividades abordam carreira, empreendedorismo, desenvolvimento profissional e agroindustrialização
Cantagalo recebe 4º Encontro de Parapente com pilotos de vários estados
Evento será realizado de 29 a 30 de agosto, na Rampa do Morro do Urubu, com R$ 5 mil em prêmios
Galo Bier Fest chega à 8ª edição com shows e cervejas artesanais
Festival será realizado de 7 a 9 de agosto, na Praça da Matriz, com shows gratuitos e gastronomia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.