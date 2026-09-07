A iniciativa é válida para débitos inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros créditos municipais.Reprodução Prefeitura de Cantagalo

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Jannaina Costa
A Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, lançou o Regulariza Cantagalo 2026, iniciativa que oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos com o município. O programa prevê desconto de até 100% em juros e multas de mora, além de facilidades para o pagamento.
A medida contempla débitos inscritos em dívida ativa, incluindo IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros créditos municipais. A proposta é facilitar a regularização das pendências e ampliar a arrecadação destinada à manutenção dos serviços públicos.
Segundo a administração municipal, os recursos arrecadados contribuem para investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, iluminação pública e limpeza urbana.
Como regularizar
Os contribuintes interessados devem procurar o SAT (Serviço de Administração Tributária) para consultar as condições disponíveis para o seu caso e verificar as opções de pagamento.
A Prefeitura orienta que os interessados não deixem a regularização para a última hora. O programa foi divulgado em 31 de agosto de 2026, mas a publicação não informa prazo final para adesão.
Serviço:
Programa: Regulariza Cantagalo 2026
Atendimento: SAT – Serviço de Administração Tributária
Público-alvo: Contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa
Benefícios: Desconto de até 100% em juros e multas de mora e condições facilitadas de pagamento.
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