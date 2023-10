Fátima Pacheco ressalta que programa é uma demonstração de cooperação e compromisso - Foto Secom/Quissamã

Publicado 27/10/2023 14:32 | Atualizado 27/10/2023 14:33

Carapebus – Com o objetivo de prestar serviços de manutenção das estradas vicinais dos municípios consorciados, facilitando trafegabilidade nas estradas rurais não pavimentadas para o escoamento da produção agrícola e leiteira, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) lança, no próximo dia 31, o Programa Patrulha Agro/Cidennf; está previsto para as 10h, na Usina do Outeiro, em Cardoso Moreira.

A iniciativa tem parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) e um dos beneficiados será Carapebus. A medida contribui para proposta de desenvolvimento rural adotada pelo governo municipal, que vem oferecendo incentivos e apoio aos agricultores, buscando a conservação das estradas vicinais.

Recentemente, a Secretaria de Comunicação Secom) traçou um resumo apontando que a administração de Carapebus auxilia os produtores com máquinas e equipamentos, desde o preparo do solo até o escoamento da produção e que a dinâmica gera resultados positivos, destacando o município em relação aos demais na região norte do Estado do Rio de Janeiro.

O Programa do Cidennf também visa auxiliar os produtores rurais, com maquinários e suporte técnico. A presidente do consórcio e prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, destaca a importância para a região: "O Patrulha Agro/Cidennf é mais do que um programa, é uma demonstração de cooperação e compromisso”.

Fátima resume que a entidade está unindo forças com os municípios para promover o desenvolvimento econômico e social, garantindo que as estradas rurais sejam seguras e bem mantidas: “Esta é uma iniciativa que demonstra a capacidade de transformação que a união dos municípios pode oferecer”, enfatiza a presidente.

Pelo que está definido, haverá deslocamento de máquinas agrícolas, incluindo retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões, roçadeiras e tratores, compondo três patrulhas mecanizadas que serão destinadas aos municípios integrantes do Consórcio para realização dos trabalhos.

DESAFIO COMPLEXO - O secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, explica que as operações terão início em novembro, em conformidade com a deliberação da assembleia geral ordinária dos prefeitos e prefeitas do Consórcio: "A manutenção das estradas vicinais nos 19 municípios consorciados ao Cidennf é um desafio complexo para as prefeituras enfrentarem sozinhas”.

Viana aponta que são centenas de quilômetros em cada município que precisam de manutenção regular para garantir o fluxo da produção e o acesso a serviços essenciais: “A Patrulha Agro/Cidennf é a resposta a essa demanda, fornecendo o maquinário e a equipe técnica necessários para realizar essa manutenção de maneira eficaz e eficiente".

O Programa Agro/Cidennf também conta com apoio técnico da Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro), cujo presidente é o vice-prefeito de Campos dos Goytacazes, Frederico Paes; e da Associação Fluminense dos Produtores de Cana (Asflucan), presidida por Tito Inojosa.

Os demais municípios consorciados e que serão beneficiados pelo programa são: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai.