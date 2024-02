Estrutura montada durante o verão, em conjunto com Polícia Militar, está sendo ampliada - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 07/02/2024 18:28

Carapebus - “Vamos continuar atuando em conjunto com Departamento de Operações com Cães (DOC), Polícia Militar e Patrulha Maria da Penha, para garantir um carnaval tranquilo”. Quem afirma é o secretário de Segurança e Trânsito de Carapebus (RJ), Luiz Aladoga, adiantando que todo efetivo da Guarda Civil Municipal será reforçado no balneário da praia e no centro da cidade.

Aladoga detalha que, na praia e lagoa, guardas ambientais e guarda-vidas continuarão atuando para manter a segurança de turistas e banhistas que visitarão os locais no período. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), a programação do “Carnapebus” começa no próximo sábado (10) e segue até terça-feira (13).

“Por isso, todo nosso efetivo estará nesses locais durante os dias de folia. E é importante que a população colabore conosco, acionando em caso de denúncias, nossa Central de Operações 153”, reforça Aladoga, ressaltando que “a programação de shows e esportiva do verão terminou no último final de semana, mas o foco na segurança de turistas, moradores e banhistas continua”.

O secretário avalia que o período de veraneio no município foi encerrado com saldo positivo, sem o registro de ocorrências graves: “Felizmente, não tivemos vítimas graves de acidentes de trânsito. Apreendemos drogas durante os bloqueios realizados na praia e lagoa nos finais de semana”.

O instrutor e supervisor dos guarda-vidas, Joelson Galson, explica que a equipe de guarda-vidas atua tanto no momento do resgate e na prevenção: “Há banhistas que frequentam o balneário e que não são daqui; por isso, agimos na prevenção antes que entrem no mar. O que salva vidas é a prevenção; o resgate também, mas a prevenção salva mais”.