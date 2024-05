Os alunos ganham mais tempo para estudar e participar de diversas atividades na escola - Foto Secom/Divulgação

Os alunos ganham mais tempo para estudar e participar de diversas atividades na escola Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/05/2024 20:39

Carapebus - Iniciativa do governo federal instituída em julho de 2023, com proposta voltada pata todas as etapas e modalidades da educação básica, o Programa Escola em Tempo Integral acaba de ser adotado pelo governo de Carapebus (RJ), por meio da Secretaria de Educação.

Com a medida (que vale para a rede pública municipal), colocada em prática desde segunda-feira (6), os alunos permanecem durante oito horas na unidade. O secretário Matheus Fernandes Santos considera muito positivo, principalmente para estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Santos observa que muitos desses alunos não conseguem fazer as principais refeições em suas casas: “E na escola, a partir de agora, vão conseguir, além de poder aprender mais com as aulas normais e as oficinas. Isso com certeza só tem a agregar a formação de todos”.

O secretário relata que o prefeito Bernard Tavares deu todo o suporte e apoio para adesão ao programa. A Escola Estadual Municipalizada Nicolau Zulo (Baleeira) é a primeira a implantar; ao todo, 56 alunos do segundo ao quinto ano serão beneficiados, com aulas na parte da manhã.

VÁRIAS ATIVIDADES - “No período da tarde, eles têm aulas de reforço, matemática, língua portuguesa, oficinas de arte, ciências naturais, reciclagem e alimentação saudável”, explica o secretário acrescentando que também estão programadas atividades de educação física. Para tanto, a secretaria adquiriu kits de material esportivo.

A diretora da Nicolau Zulo, Denise Machado Leal, adianta que serão adquiridos tablets, para que os alunos tenham também aulas de informática, além de outras atividades, como jogos pedagógicos, construção de horta, visitas a pontos turísticos da cidade.

“Nossa escola foi a primeira a aderir ao programa na cidade”, destaca a diretora analisando que “o tempo integral vai contribuir muito com a formação dos alunos, com as oficinas de arte, de ciência e de reforço: “Eles terão mais vontade de aprender, além de terem as aulas normais”, acentua.