Além das observações sobre focos de proliferação, foi distribuído material ilustrativo - Foto Divulgação

Publicado 01/04/2024 16:37

Carapebus – O aumento dos casos de covid-19 e a possibilidade surtos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti (dengue, chikungunya e zika vírus), o governo de Carapebus está orientando a população para as medidas preventivas, redobrando os cuidados.

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação de Vigilância, destaca a importância das medidas de segurança como forma de promover um ambiente mais protegido e evitar a propagação da pandemia que, segundo relata, volta a gerar preocupação no município.

A correta higienização das mãos e superfícies utilizando álcool 70% é uma das recomendações; elem de manutenção da vacinação em dia, “especialmente para aqueles que ainda não concluíram o esquema de imunização (com no mínimo três doses), pessoas com condições de saúde pré-existentes, gestantes, idosos e crianças”.

Outros fatores considerados fundamentais são evitar aglomerações; praticar a etiqueta respiratória, que consiste em cobrir a boca ao tossir ou espirrar com o braço, utilizar máscara; e, em caso de apresentar sintomas, buscar imediatamente assistência médica. Já quanto ao Aedes aegypti, a maior atenção está sendo dada ao combate à dengue.

PÚBLICO ESTUDANTIL - A mobilização é reforçada pelo Programa Saúde na Escola (PSE), envolvendo o público estudantil com ações que buscam sensibilizar os alunos para o combate à proliferação do mosquito transmissor. A campanha acontece em parceria da Secretaria de Saúde com a Coordenação de Vigilância e Atenção Básica. No final da semana, houve um ato na Escola Estadual Municipalizada Camboim.

A iniciativa (que terá desdobramento) contou com apoio da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) Ubás. A enfermeira Bruna Matos orientou sobre a prevenção da dengue, apontando sintomas, cuidados e medidas preventivas da doença; enquanto a agente comunitária de Saúde, Janaina da Silva Santos, caracterizou-se como o Aedes aegypti, buscando sensibilizar os alunos para o combate ao mosquito.

A coordenadora do PSE, Sandra Barreto, explica que houve distribuição de folders e material educativo com informações essenciais sobre prevenção da dengue, enfatizando os ‘dez minutos’ que podem salvar vidas; ela resume que o objetivo principal foi integrar as ações com a escola, envolvendo os alunos na campanha de combate à dengue e incentivando-os a disseminar as informações em suas próprias residências”.