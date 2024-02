Marcelo Queiroz e Mariana Selem ressaltam a estrutura do Centro de Especialidades Odontológicas - Foto Secom/Divulgação

Marcelo Queiroz e Mariana Selem ressaltam a estrutura do Centro de Especialidades Odontológicas Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/02/2024 15:51 | Atualizado 16/02/2024 16:12

Carapebus – O atendimento odontológico está sendo priorizado em Carapebus, gratuitamente, em modelo que coloca o município como referência em saúde bucal na região norte do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, o governo municipal está reforçando seu compromisso com a população ao intensificar os investimentos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

A estrutura conta com quatro consultórios e uma sala de raio-X; além dos consultórios da Estratégia Saúde da Família (ESF) nas localidades de Rodagem e Ubás: “O CEO se torna um marco no atendimento odontológico”, ressalta Queiroz lembrando que, recentemente, a secretaria investiu em diversos materiais permanentes, “proporcionando ao centro as condições ideais para atendimentos eficazes e seguros”.

O secretário avalia que os materiais são essenciais para um atendimento de qualidade e seguro à comunidade. “Em breve, o CEO estará totalmente equipado com tecnologias de ponta, promovendo mais saúde, dignidade e qualidade de vida aos usuários da rede municipal de saúde e aos profissionais de saúde”, realça.

Queiroz destaca que, de abril a setembro do ano passado, o CEO atendeu mais de sete mil pacientes, abrangendo diversas especialidades odontológicas: “Desde atendimentos clínicos gerais até ortodônticos e pediátricos, o centro se destaca pela diversidade de serviços oferecidos”.

De acordo com a coordenadora do CEO, Mariana Selem, além dos materiais mencionados, a prefeitura adquiriu equipamentos como fotóforo, plastificadora, câmara escura, armário vitrine, destilador de água, amalgamador, cadeira odontológica, fotopolimerizador, ultrassom com jato de bicarbonato, consultório portátil, laser terapêutico, luvas, resinas, máscaras, braquetes, limas, entre outros.

"Trabalhamos incansavelmente para oferecer o melhor à população. Em breve, estaremos em um espaço muito mais moderno, destacando-se pela ampla variedade de especialidades oferecidas", comenta Mariana informando que o CEO está localizado na Rua Antônio Francisco Nascimento, 76, no Centro, “com instalações bem equipadas para oferecer cuidados odontológicos de alta qualidade a toda comunidade carapebuense”.