O progresso do município no atendimento básico de saúde foi ressaltado na avaliação Foto Secom/Divulgação

Publicado 20/02/2024 19:35

Carapebus - O reconhecimento do trabalho do prefeito Bernard Tavares e de toda a equipe da Atenção Básica do município pelo Ministério da Saúde, garantem a Carapebus a quinta posição no ranking do Programa Previne Brasil (PPB). A avaliação é do secretário municipal do setor, Marcelo Queiroz.

O município conquistou a posição, entre dez no Norte Fluminense, com um Indicador Sintético Final (ISF) de 5.85. A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que o Previne Brasil é responsável por avaliar a qualidade da atenção básica, “destacando o progresso registrado pelo município ao longo do último ano, refletindo na melhoria contínua das avaliações do órgão federal”.

A Secom realça que o Previne Brasil foi Instituído em 2019 pelo Ministério da Saúde e avalia cidades desde 2020: “O programa baseia-se em um banco de dados em tempo real, processado pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), otimizando a atualização de informações e o atendimento às demandas na rede de saúde de Carapebus”.

Marcelo Queiroz detalha que “o Previne Brasil monitora sete indicadores de saúde essenciais, incluindo consultas de pré-natal, atendimento odontológico na gestação, exames para sífilis e HIV em gestantes, cobertura de exames citopatológicos, vacinação, acompanhamento de pessoas hipertensas e solicitação de hemoglobina glicada para pessoas com diabetes”.

O secretário também leva em consideração a importância dos profissionais de saúde no êxito: “Atualizar constantemente informações, cadastrar consultas, exames e atendimentos são tarefas fundamentais para alcançar esses indicadores, e isso as equipes fazem muito bem e com comprometimento”, observa.