A partir desta sexta-feira, a circulação do carro fumacê nos bairros está sendo intensificada Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/03/2024 14:24 | Atualizado 01/03/2024 14:57

Carapebus – A campanha nacional de combate à dengue será lançada neste sábado (2), pelo Ministério da Saúde; Carapebus, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, está engajado, embora com baixos registros de casos da doença. O prefeito Bernard Tavares afirma que a iniciativa visa manter o índice reduzido.

O Dia D contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor também de chikungunya e zika vírus – articulado pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária - será marcado com o carro fumacê circulando em todo o município e orientações.

A estratégia ficou definida nessa quinta-feira (29), em reunião do prefeito com o o secretário de Saúde, Marcelo Queiroz; o coordenador de Vigilância Sanitária, Alex Porto; Agentes Comunitários de Endemias (ACEs); e os vereadores Rivin França e Tânia Cabral. "É um ganho para todos nós estarmos entre os municípios com o menor índice de dengue no Estado”, comemora Tavares.

Segundo o prefeito, atualmente, a cidade tem apenas três casos com reagente positivo; ele ressalta que o combate ao Aedes está sendo reforçado com ações diárias. Neste sábado, as ações de conscientização estão concentradas na Praça Frei Balthasar: “É um trabalho educativo junto à população”, reforça Alex Porto.

Estarão sendo distribuídos panfletos com informações sobre como prevenir as doenças e evitar a criação de focos que possam transmitir as doenças. Porto pontua que a proposta é informar toda a população, orientando sobre as medidas preventivas. “Os agentes de endemias atuam diariamente, realizando visitas domiciliares, aplicando larvicidas e oferecendo orientações de prevenção aos moradores”, destaca.

O coordenador assinala que, nas casas, os agentes tratam a água e oferecem orientações de prevenção aos moradores. “São instruções sobre como a população pode evitar a dengue e outras doenças. Por isso, distribuímos esses panfletos, como forma de combater esse mal; o fumacê percorrerá diariamente os bairros de como parte das ações preventivas”, detalha.