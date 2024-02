Há avanços significativos, tanto na questão estrutural quanto nos serviços oferecidos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/02/2024 19:40 | Atualizado 27/02/2024 19:40

Carapebus – Melhorias que o governo de Carapebus (RJ) realiza no Hospital Municipal Carlito Gonçalves, conhecido como Pronto Atendimento (PA) são ressaltadas pelo prefeito Bernard Tavares. Ele destaca que a inovação representa um marco no compromisso com a saúde: “São oferecidos serviços abrangentes, incluindo fisioterapia e monitorização, ou seja, uma novidade na unidade”.

Do projeto constam revitalização da estrutura e a construção completa do espaço da Unidade de Pacientes Graves (UPG). O foco principal é otimizar o atendimento aos pacientes, resume Tavares, que nessa segunda-feira (26) visitou as unidades.

O prefeito observa que, desde a construção do hospital, o município desfruta de infraestrutura bem equipada e logística aprimorada, resultando em atendimentos mais eficientes. “A gestão municipal tem alcançado avanços significativos, tanto na questão estrutural quanto nos serviços prestados pela unidade”, aponta.

“Em uma ação estratégica sem precedentes, o Hospital expandiu a capacidade de leitos, fortalecendo a rede hospitalar para lidar com situações de urgência e gravidade”, relata Tavares realçando que a construção da UPG é uma parte crucial do compromisso em oferecer assistência de qualidade, especialmente durante os períodos de maior demanda na cidade.

O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, comenta: “Este passo na saúde é uma preparação para enfrentar desafios sazonais e garantir o melhor atendimento aos cidadãos”. O diretor médico do PA, Tiago Zambon, enfatiza que o fluxo de atendimento na UPG inicia-se na sala vermelha, onde o paciente grave é avaliado por especialidades relevantes.

“Após a exclusão de procedimentos cirúrgicos, o paciente é encaminhado para tratamento na unidade, onde uma equipe multidisciplinar assegura serviços modernos”, acrescenta o diretor apontando entre os serviços, monitorização cardiovascular e respiradores, proporcionando um atendimento completo, entre outros.