O atacante Kelvin foi um dos destaques do Carapebus, principalmente contra o Linhares Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 04/03/2024 19:25 | Atualizado 04/03/2024 19:32

Carapebus - Em partida válida pela terceira rodada do Brasil Soccer Cup Sub-14, nesta segunda-feira (4), contra o América-MG, a equipe do Carapebus (RJ) perdeu por 2 a 1 e não conseguiu se classificar para as oitavas de final. Mas, jogou de igual para igual, com competitividade e alto rendimento.

Na partida válida pela segunda rodada, contra o Linhares, no último domingo (3), a equipe carapebuense ganhou de virada, de 4 a 2 e era favorito à classificação; porém, não conseguiu transpor o forte bloqueio defensivo armado pelo adversário, embora tivesse pressionado.

A competição reúne grandes clubes brasileiros e garante visibilidade aos atletas. No Carapebus, um dos destaques foi o atacante Kelvin (camisa 8), autor de um dos gols da vitória de domingo e duas assistências, sendo eleito o destaque contra a equipe do Linhares.

Kelvin comemora: “Fiquei muito feliz em jogar pelo Carapebus, ajudar a equipe e levar o nome da cidade em uma competição como essa; agradeço muito a Deus pelos gols marcados e por ninguém ter se machucado durante as partidas”.

Já no jogo desta segunda-feira, o goleiro do Carapebus, Pedro Vitor, foi eleito destaque. “Nós não treinamos juntos, sou do Rio de Janeiro; mas, valeu muito a pena defender o Carapebus. Apesar da derrota, jogamos muito bem. E agradeço toda minha família pelo apoio e torcida”, comenta

O coordenador de futsal de Carapebus, Fagner Ribeiro Simões, avalia que a equipe do Carapebus foi muito bem: “Nós somos um projeto social da prefeitura e o Carapebus surpreendeu. Enfrentamos grandes equipes, com grandes estruturas e mostramos muita personalidade”.