A praia e a lagoa de Carapebus são dois atrativos turísticos do município, freqüentados durante o ano - Foto Portal Turismo RJ/Divulgação

Publicado 12/03/2024 18:18

Carapebus – O final de semana será de festa prolongada, de sexta-feira (15) a domingo (17), em Carapebus, por conta do aniversário da cidade, nesta quarta-feira (13). Aserá repartido um bolo de 29 metros. O início da colonização da área que corresponde ao município, de 308,127 quilômetros quadrados, aconteceu em 1627; até 1995 era o terceiro distrito de Macaé; mas, daí em diante se emancipou.

O município chega aos 29 anos; está localizado na região norte do Estado do Rio de Janeiro e tem cerca de 14 mil habitantes, tendo como prefeito Bernard Tavares. De acordo com o histórico, o nome (Carapebus) é originado do peixe carapeba da lagoa e tem a ver com os índios goitacazes.

Carapebus tem potencial turístico, com a praia, de mesmo nome da cidade, sendo frequentada durante todo o sno. Outro atrativos é a lagoa costeira, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, por onde passa o histórico canal artificial Campos-Macaé, construído pelos escravos para a escoação da cana de açúcar, considerado o segundo mais extenso do mundo.

Na sexta-feira (15), a partir das 19h, na Praça Frei Balthasar, será servido à população o bolo, com imagens das obras executadas e em andamento. Às 22h, haverá show do cantor Xande Pilares. No sábado (16), a cantora gospel Maria Marçal sobe ao palco, também a partir das 22h. Domingo (17), o cantor Glauco Zulo fecha a programação, às 22h.