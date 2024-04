Carolyne de Souza, Juliano de Luna Faria e Júlia Guida apontaram detalhes, durante o trajeto - Foto Kaná Manhães/Secom

Carapebus – Uma das reservas naturais marcantes no mapa turístico da região norte do Estado do Rio de Janeiro – o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Parna) – completa 26 anos na próxima segunda-feira (29). Está localizado em Carapebus, cujo governo promoveu um passeio guiado nesta sexta-feira (29), antecipando as comemorações.

Coordenado pelo subsecretário de Turismo, Juliano de Luna, o passeio contou com as presenças das biólogas do parque e educadoras ambientais, Carolyne de Souza Faria e Júlia Guida. O trajeto foi pela Lagoa de Carapebus (a maior entre as 18 do parque) e Canal Campos-Macaé.

Luna explica que o objetivo do passeio guiado foi para que as pessoas conhecessem a beleza natural da lagoa, alem da riqueza em fauna e flora: “Mais do que isso, a Lagoa de Carapebus, bem como o Canal Campos-Macaé, são lugares lindos de se conhecer e nossa intenção é que sejam divulgados cada vez mais, de Carapebus para o mundo”, realça.

“São locais com atrativos incríveis e com diversos passeios, além de integrar circuitos turísticos, que certamente, serão aprovados pelos turistas”, acentua o subsecretário relatando que, “saindo da Lagoa de Carapebus, o passeio seguiu para o Canal Campos-Macaé, que desagua em três das lagoas pertencentes ao parque - Carapebus, Jurubatiba e Paulista, que faz divisa com Quissamã”.

O Campos-Macaé nasce na região central do município de Campos dos Goytacazes; é o segundo maior canal artificial do mundo, perdendo apenas para o de Suez, no Egito: “Possui uma importância histórica, pois foi criado por mão de obra escrava no período imperial”, relata Júlia Guida.

A bióloga comenta que, além do parque preservar a maior área de restinga do Brasil, o canal Campos-Macaé é um local bem mais preservado: “No trecho percorrido, pudemos observar rochas, que se acabaram ao longo do tempo. Isso é uma justificativa científica para hoje o canal ser um sítio arqueológico, e com isso, permitindo que o parque se torne também um geoparque, aumentando a sua importância”, expõe.