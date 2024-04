Os dois novos profissionais integraram à equipe do Mais Médicos nessa quinta-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/04/2024 16:28

Carapebus – Com uma média 2.114 atendimentos por mês, a Estratégia Saúde da Família (ESF) Centro reforça a equipe, com mais dois médicos clínicos gerais para integrar o Programa Mais Médicos. Com isso, passa a contar com quatro especialistas, ampliando a capacidade de atendimento.

As novas aquisições acontecem por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o governo federal, anunciada nessa quinta-feira (25), “A iniciativa destaca o compromisso da gestão municipal em melhorar o acesso à saúde para a população”, ressalta o secretário Marcelo Queiroz.

“Os atendimentos na ESF Centro englobam diversas especialidades como nutrição, pediatria, obstetrícia, ginecologia, infectologia, fonoaudiologia, terapia, além dos serviços prestados pela equipe de enfermagem e profissionais técnicos, resume Queiroz que também destaca ações voltadas para idosos.

Uma das demandas com foco nos idosos, desenvolvidas neste mês, foi a capacitação sobre a Ficha Espelho da Pessoa Idosa para os agentes comunitários da Atenção Básica (AB), que atendeu a todas as áreas das Estratégias Saúde da Família (ESF). A coordenadora do programa, Cláudia Helena Fragoso, realizou o treinamento.

De acordo com a coordenadora, o objetivo principal foi apresentar a capacitação como ferramenta que permite investigar vários aspectos que interferem na saúde das pessoas idosas: “A ação foi dividida em três encontros”, pontua.

Helena Fragoso enfatiza que a estratégia buscou atender ao público-alvo “e capacitá-lo no trabalho de realizar um diagnóstico situacional amplo e integral das condições e do estado de saúde dos idosos do município, visando o compromisso do governo de proporcionar um envelhecimento ativo e de qualidade para essa faixa etária”.