Alunos da Escola Municipal Baleeira ouviram atentamente as orientações Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/04/2024 15:09

Carapebus – De uma só vez, o governo de Carapebus (RJ), por iniciativa do Programa Saúde na Escola (PSE), acaba de orientar sobre a prevenção da dengue; Covid-19; importância da atividade física para a saúde; além de questões relacionadas à promoção da cultura de paz e ao combate ao bullying.

O conjunto de demandas foi direcionado, nessa segunda-feira, a alunos do 2° ao 5º anos, na Escola Municipal Baleeira, localizada no bairro Rodagem, visando uma abordagem integral da saúde escolar, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; envolveu a Atenção Básica, no combate às doenças transmissíveis.

A importância de aproveitar a oportunidade para conscientizar os alunos sobre a relevância das ações preventivas é destacada pela coordenadora do PSE, Sandra Barreto; ela ressalta também que é fundamental receber a visita do agente de endemia nos domicílios para identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Sandra Barreto resume que “a campanha dessa segunda-feira foi mais uma etapa do esforço contínuo da prefeitura em promover a saúde e o bem-estar da comunidade escolar, capacitando os alunos com conhecimentos essenciais para a prevenção de doenças e a promoção de um estilo de vida saudável”.