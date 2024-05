O equipamento chegou no final da semana e estará começando a funcionar até o final do mês - Foto Kaná Manhães/Secom

O equipamento chegou no final da semana e estará começando a funcionar até o final do mês Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 13/05/2024 13:22

Carapebus – Com proposta de elevar os padrões de higiene e qualidade dos serviços prestados aos pacientes, o governo de Carapebus acaba de adquirir uma máquina de lavar roupa, centrífuga e secadora industriais, dedicadas ao enxoval (também novo), para o Pronto Atendimento de Saúde Carlito Gonçalves.

O equipamento chegou no final da semana e a Secretaria de Saúde já providencia a instalação; ele tem capacidade para lavar, secar e passar até 60 quilos de roupas em apenas uma hora. Na avaliação do secretário, Marcelo Queiroz, essas máquinas representam um importante avanço na infraestrutura do hospital.

“A aquisição do equipamento é bastante o significativa para aprimorar ainda mais os serviços oferecidos na rede pública de Saúde do nosso município”, resume o secretário realçando: “É resultado do compromisso da administração municipal em proporcionar um ambiente hospitalar mais seguro e confortável para todos os cidadãos atendidos na unidade de saúde”.

Ainda não há data definida para o início da operação; o secretário diz que será até o final do mês e enfatiza: “Equipadas com tecnologia de ponta, essas máquinas garantem a higienização eficaz das roupas hospitalares, contribuindo para a prevenção da transmissão de doenças e promovendo o bem-estar de toda a comunidade”.

NOVO DESIGN - Queiroz aponta também, que na última semana foi adquirido novo enxoval para a unidade hospitalar: “A Secretaria de Saúde reforça seu compromisso com a qualidade do atendimento médico à população ao fornecer um novo enxoval para o Pronto Atendimento Carlito Gonçalves. Essa medida representa mais um avanço significativo em prol da vida e do cuidado com os munícipes”, relata.

O enxoval tem novo design em todas as peças, que irão atender às necessidades dos 20 leitos disponíveis na unidade. “Ao todo, foram adquiridas 300 peças, incluindo lençóis, fronhas, cobre-leitos e mantas, garantindo conforto e higiene a todos os pacientes que utilizarem os serviços do pronto atendimento”, resume o secretário.

De acordo com Queiroz, atualmente, a estrutura de saúde do município conta com cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPG); cinco enfermarias masculinas; quatro femininas; três pediátricas; um leito psiquiátrico; um de isolamento; e outro de observação obstétrica.