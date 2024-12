Jefferson Barreto e Kênia Quintal, procuradora-geral do município, representaram Carapebus - Foto Divulgação

Jefferson Barreto e Kênia Quintal, procuradora-geral do município, representaram CarapebusFoto Divulgação

Publicado 11/12/2024 17:03

Carapebus - Reformas tributárias e administrativas; gestão de riscos; controle interno e proteção aos animais. Estes foram alguns dos temas abordados pela Comissão de Gestão, Governança, Educação Política e Controle Social da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), segunda-feira (9), em evento sobre transição governamental.

O encontro aconteceu na sede da entidade, na capital do estado, envolvendo especialistas e gestores municipais em um debate técnico sobre os desafios e oportunidades do momento estratégico para a administração pública. Carapebus (RJ) foi representado por Jefferson Barreto, do Gabinete do prefeito, e Kênia Quintal, procuradora-geral do município.

“O objetivo do evento foi reforçar práticas de governança e aprimorar a gestão pública, atendendo às necessidades da população”, pontua Kênia realçando como principal foco a formação de advogados atuantes no setor público, destacando a importância da capacitação para lidar com os desafios da gestão pública.

“É fundamental reunir profissionais experientes para tratar de questões essenciais, como reformas administrativas e tributárias, controle interno e gestão de riscos, que têm impacto direto na vida da população”, avalia a procuradora-geral. Encerramento do atual mandato (2021-2024) e a preparação para o próximo (2025-2028) resumiram os debates.

Na opinião de Kênia Quintal, a participação de Carapebus no evento “reflete o compromisso da administração municipal em planejar e executar uma transição governamental estruturada, com foco na eficiência e transparência, para garantir um mandato ainda mais eficaz no próximo ciclo”.