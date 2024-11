As ações de saúde em Carapebus têm sido bem avaliadas, desde o início da gestão atual - Foto Divulgação

Publicado 31/10/2024 21:40 | Atualizado 31/10/2024 22:07

Carapebus - Excelência nos serviços prestados e referência em saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. As relevâncias são atribuídas a Carapebus, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, pelo programa Previ Brasil. O município é o sexto no ranking estadual, em Atenção Primária à Saúde (APS).

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Queiroz, comemora que o avanço destaca Carapebus na sua melhor colocação até hoje, evidenciando o comprometimento com o bem-estar da população: “O Índice Sintético Final (ISF) de 9,17 alcançado pelo município é um reflexo direto do esforço da atual administração”.

Queiroz relata que na gestão de Bernard Tavares (reeleito) Carapebus saltou da 68ª posição em 2023 para o 15º lugar no início de 2024: “E agora, de forma surpreendente, chega à sexta colocação, marcando um compromisso sólido com a qualidade de vida dos moradores”. O secretário pontua que o mérito é de toda a equipe envolvida.

“Este resultado é fruto do empenho diário dos profissionais que não medem esforços para fazer o melhor pela população”, realça Queiroz enfatizando: “O apoio contínuo do prefeito Bernard Tavares é fundamental para esse sucesso. Estamos focados em manter essa qualidade e ainda buscar novas conquistas para Carapebus”.

MODELO DE GESTÃO - Além da conquista no ranking, o secretário aponta que Carapebus registrou um aumento de 14,20% no desempenho em comparação ao primeiro quadrimestre de 2024, passando de um ISF de 8,03 para um desempenho total de 539,37 pontos, com cobertura de 91,70% dos indicadores de saúde: “Esses números comprovam o avanço significativo na cobertura de serviços e mostram o impacto de um atendimento que prioriza as necessidades da população”.

O Previne Brasil desenvolve a avaliação desde 2019, redefinindo o financiamento da saúde pública: “Carapebus, respondendo a esses critérios com excelência, se destaca como modelo de gestão para a região, ao investir em uma rede de saúde centrada na eficácia e na melhoria contínua”, avalia Queiroz.

“Com a previsão de mudanças no programa em 2025, o secretário acredita que Carapebus prossiga pavimentando um legado de compromisso e inovação em saúde pública: “Este feito reforça que, com empenho e planejamento, um município pode transformar a assistência à saúde, garantindo que qualidade e acolhimento estejam sempre em primeiro lugar”.