As medidas de proteção disponibilizadas são propositivas e visam principalmente à prevenção Foto Divulgação

Publicado 04/06/2024 15:23

Carapebus - A partir dos 12 anos de idade, adolescentes possuem direito à confidencialidade e autonomia na tomada de decisões sobre sua saúde sexual e reprodutiva, garantidos pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A observação foi feita no dia 27 de maio, durante roda de conversa na Estratégia Saúde da Família (ESF) realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Carapebus (RJ).

O evento foi focado no Programa IST/Aids em parceria com a Atenção Primária e realçou que adolescentes têm o direito de realizar o teste rápido de sífilis sem a presença de um acompanhante, conforme a legislação brasileira. Abordou também sífilis na gestação para os pacientes que aguardavam atendimento, ressaltando a importância da realização do teste no pré-natal.

A secretaria tem se empenhado também na vacinação em geral; priorizando a imunização contra a poliomielite (paralisia infantil), voltada para crianças menores de cinco anos, cuja campanha no município está em andamento em todos os postos de saúde da cidade e vai até 14 de junho. Para vacinar as crianças são exigidos o CPF do responsável ou cartão do SUS da criança, além da caderneta de vacinação.

De acordo com a secretaria, crianças menores de um ano precisam atualizar a caderneta de vacinação, enquanto as de um a quatro anos devem receber uma dose da vacina. “A vacinação é uma medida essencial para manter a poliomielite sob controle e proteger a saúde das crianças de Carapebus”, enfatiza.