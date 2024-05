Bernard Tavares lidera em todas as faixas e cenários; apenas 20% reprovam a sua administração - Foto Divulgação

Publicado 22/05/2024 21:58 | Atualizado 22/05/2024 22:11

Carapebus – Liderando em todas as faixas (etárias, escolaridades, rendas, credos e sexo), o prefeito de Carapebus (RJ), Bernard Tavares, seria reeleito com 74% dos votos válidos, se as eleições fossem hoje, segundo pesquisa realizada pelo instituto Ágora, nos dias sete e oito de maio. Seu governo tem 80% de aprovação.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ 07336/2024, tendo sido entrevistados 400 eleitores. Em todos os cenários, Bernard aparece com ampla vantagem sobre o presidente da Câmara Municipal, Dandinho.

No primeiro (espontâneo), quando se pergunta “em quem você votaria?”, mas sem citar nomes, o resultado apresenta 52% para o Bernard Tavares, contra 10% do vereador Dandinho. No segundo, os pesquisadores apresentaram as chapas e os nomes dos pré-candidatos com seus respectivos vices.

Novamente, a chapa Bernard Tavares e Bernardinho lidera disparado, com 59%; enquanto Dandinho/Deut tem 21% (um resultado de três por um). Os votos brancos e nulos são apenas 2% e os indecisos 18%. Excluídos os brancos, nulos e indecisos, Bernard Tavares e seu vice têm 74% das intenções de votos contra 26% de Dandinho e Deut.

Os entrevistados também opinaram sobre o governo Bernard Tavares; o índice [e considerado elevadíssimo; excluindo 14% que não sabem ou não responderam o questionário, a aprovação chega a 80% contra 20% que disseram reprovar o governo.