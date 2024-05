Kenya afirma que ações visam garantir tratamento eficaz e digno para pacientes - Foto Secom/Divulgação

Kenya afirma que ações visam garantir tratamento eficaz e digno para pacientes Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/05/2024 12:37 | Atualizado 21/05/2024 12:42

Carapebus – O combate à tuberculose, através do Tratamento Diretamente Observado (TDO), é fortalecido com o auxílio-alimentação, anunciado neste início de semana pela coordenadora do Programa Tuberculose e Hanseníase, Kenya Thomaz Mayrink.

A coordenadora argumenta que o governo municipal reforça seu compromisso com a saúde

pública ao oferecer o suporte ampliado aos pacientes diagnosticados com tuberculose. Ela resume que o TDO “é uma abordagem onde o paciente é acompanhado semanalmente pela equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), recebendo medicamentos e consultas médicas, entre outros serviços essenciais”.

Kenya Thomaz aponta que a iniciativa é gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde e coordenada pela equipe de Vigilância em Saúde e desempenha um papel crucial no cuidado e na assistência aos indivíduos em tratamento. “Carapebus destaca-se como o primeiro município no norte do estado a receber esse fundo, garantindo assim melhores condições de saúde e aumentando as chances de cura para os pacientes”, aponta

A coordenadora ratifica a importância das medidas: “Visam garantir o suporte necessário aos pacientes durante todo o processo de tratamento; além de fortalecer a nutrição dos indivíduos em tratamento, a distribuição de cestas básicas também visa promover ações de proteção social essenciais para o enfrentamento da doença”.

A Secretaria de Saúde orienta que tosse persistente é um dos sintomas mais comuns da tuberculose pulmonar: “É fundamental que qualquer pessoa que apresente esse sintoma por mais de três semanas busque avaliação médica em uma unidade de saúde”, resume indicando que o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são cruciais para o controle eficaz da doença e a prevenção de sua disseminação.

Reforçando s posição da secretaria, Kenya Thomaz enfatiza que, “com o apoio e a assistência adequados, os pacientes com tuberculose podem enfrentar o desafio da doença com mais segurança e confiança, garantindo assim melhores condições de saúde e qualidade de vida para toda a comunidade de Carapebus”.