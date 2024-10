As ações foram desenvolvidas nas unidades de saúde, com palestras abordando vários temas - Foto Divulgação

Publicado 23/10/2024 20:12

Carapebus - Prevenção do câncer de mama e da sífilis congênita está entre as prioridades do governo de Carapebus (RJ), com, volume de ações maior por conta das campanhas Outubro Rosa e Verde. Nesta quarta-feira (23) o foco principal foi saúde da mulher, com oferta de exames preventivos, testes rápidos e palestras em unidades de saúde.

A iniciativa aconteceu nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ubás e Capelinha, envolvendo profissionais da área e moradores a partir das 8h. O tema “Ei garota, se toca!” resumiu a proposta de chamar atenção das jovens para a importância de buscar a prevenção por meio dos exames específicos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, durante o evento, mulheres entre 25 e 64 anos tiveram a oportunidade de realizar exames preventivos essenciais, como o Papanicolau, voltados à detecção precoce de alterações que possam indicar o câncer de colo do útero.

“Paralelamente, mulheres de 15 a 45 anos também puderam fazer testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C, ampliando o escopo de cuidados com a saúde feminina”, informa a secretaria apontando, entre as atividades, palestras educativas, importância da prevenção.

Também foi abordado diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e da sífilis congênita, “doenças que impactam milhares de vidas todos os anos”, aponta a secretaria assinalando que “os profissionais de saúde destacaram a relevância de atitudes preventivas e do acesso regular a serviços de saúde, principalmente em comunidades mais afastadas”.

Tradicionalmente o Outubro Rosa trata apenas de conscientizar sobre o câncer de mama. No entanto, em Carapebus, se desdobra em Outubro Verde, campanha de combate à sífilis congênita, visando ampliar os cuidados com a saúde da população.