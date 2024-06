Com vários estandes montados na Praça Frei Balthasar, evento foi aberto quarta-feira - Foto Wellington Gomes/Secom

Publicado 07/06/2024 16:15

Carapebus – O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na última quarta-feira (5), continua na pauta do governo de Carapebus (RJ). A programação – aberta com a participação dos guardas-mirins e alunos das redes municipal e privada de ensino – tem como ponto alto a Feira de Educação Ambiental de Carapebus (FEAC), na Praça Frei Balthasar, encerrada nesta sexta-feira (7).

Realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o evento envolveu também Educação e Cultura; Agricultura, Abastecimento e Pesca; as empresas privadas Rio + Saneamento, Ecológica e Associação Karma. Vários projetos ambientais foram expostos nos estandes.

Os teores dos projetos são Limpeza de Córregos; Coleta Seletiva de Lixo; Plantio de Mudas; Mutirão de Limpeza na Praia de Carapebus; Jovem; Trilha Ecológica; Limpeza de Bueiros; Horta nas Escolas; Carapebus Sustentável e Projeto da Maricota Reflorestamento.

“Estou muito feliz pela FEAC estar acontecendo novamente e com a participação das escolas e das outras secretarias”, comemora o secretário de Meio Ambiente, João Carlos Nascimento dos Santos, ressaltando a importância da preservação, em especial, das unidades de conservação municipal e do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.

Nos estandes das escolas municipais e privadas os alunos apresentaram trabalhos voltados ao tema ambiental, como sustentabilidade, reciclagem e compostagem. Houve ainda espaço de Licenciamento Itinerante, com a participação da equipe do Programa Saúde na Escola (PSE); todos abertos ao público desde às 8h, com encerramento às 16h.