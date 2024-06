A medida adotada pela Secretaria de Saúde envolve as ações diversificadas da atenção primária - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/06/2024 10:55

Carapebus – A Estratégia Saúde da Família (ESF) está sendo reestruturada pelo governo de Carapebus (RJ), com ampliação de profissionais, por meio duas novas equipes e uma equipe multiprofissional. A reformulação visa reduzir o tempo de espera para atendimento e proporcionar cobertura mais adequada às necessidades da população.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as novas equipes vão operar com uma quantidade de população mais ajustada à realidade local, aliviando a sobrecarga de trabalho dos profissionais. “Isso também significa que áreas anteriormente menos atendidas agora receberão mais atenção, e a espera por consultas e procedimentos será reduzida”, informa.

O planejamento define que cada equipe será composta por médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde que trabalharão 40 horas semanais, fortalecendo o vínculo entre os profissionais de saúde e a comunidade, e promovendo ações coletivas focadas na prevenção e promoção da saúde nos territórios.

Pelo novo modelo de financiamento da ESF, as visitas domiciliares realizadas por toda a equipe de saúde passam a ser enfatizadas. “As equipes multiprofissionais dentro das unidades ESF, que incluem especialistas como pediatras, ginecologistas, assistentes sociais e nutricionistas, são esperadas para alcançar entre 90% e 100% de cobertura de atendimento”, explica a secretaria.

SALDO POSITIVO - Além de diminuir o risco de internações e ter um impacto significativo na população vulnerável, a ESF tem papel também considerado fundamental na redução da mortalidade infantil, tuberculose, hanseníase, infartos e acidentes vasculares cerebrais no município.

Outros destaques apontados são as ações diversificadas da atenção primária. A secretaria contabiliza que, até maio deste ano, cada equipe de ESF recebia até R$ 21 mil: “Com o novo financiamento, esse valor pode variar entre R$ 24 mil e R$ 30 mil, podendo chegar a R$ 34 mil em 2025, bem acima da média atual”, resume.

Fechando o resumo, a secretaria realça que “o valor do recebimento dependerá do número de pessoas atendidas por cada equipe, que pode alcançar até três mil indivíduos, ajustando o parâmetro atual que dificultava um atendimento de qualidade pelas equipes”.