Os futuros guarda-vidas estão tendo todos os treinamentos práticos na lagoa e na praia - Foto Kaná Manhães/Secom/Divulgação

Publicado 07/11/2024 19:03

Carapebus – Natação; corrida e adequação ao meio líquido; conhecimentos de salvamento no mar, lagoa, corrente de retorno, correnteza; resgate individual; ordem unida; e resgate em dupla. Os itens fazem parte do Curso de Formação dos guarda-vidas que vão atuar no verão 2024/2025 no Balneário da Praia de Carapebus (RJ).

Os treinamentos já foram iniciados pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em parceria com a empresa Anjos do Mar; a duração é de dois meses. Os futuros guarda-vidas estão tendo treinamentos práticos na lagoa e praia de Carapebus e contam também com aulas dos primeiros atendimentos a vítimas de afogamento na areia.

O Instrutor de Salvamento Aquático e Coordenador do Curso de Formação, Joelson Galson, explica que, na água, os alunos treinam velocidade e resistência durante o socorro ao afogado. Ele atua pela Anjos do Mar, juntamente com Anderson Barcelos; Emiliano Aladoga e Andressa Lourenço, além do auxiliar Marcelo Olegário.

Segundo Galson, durante duas semanas, os alunos tiveram aulas em piscina: “Além do treinamento prático a vítimas de afogamento tanto no mar, lagoa e na areia, os alunos também aprendem sobre a prevenção e orientação aos turistas e banhistas, o que é muito importante para toda ocorrência e principalmente para preservar vidas”, pontua o instrutor.