William (entre Marcelo Borginho e Bernard Tavares) desenvolveu trabalho positivo na Comunicação Foto Divulgação

Publicado 03/01/2025 17:01 | Atualizado 03/01/2025 18:52

Carapebus - “Enquanto Jeová me permitir estar à frente deste município, nós seremos rigorosos, firmes, na defesa da nossa segurança, na defesa da família, que é o pilar básico de qualquer sociedade civilizada e evoluída”.



A promessa do prefeito reeleito de Carapebus, Bernard Tavares, é ampliada com a determinação para que toda a sua equipe esteja empenhada no interesse público. Ele, juntamente com o vice-prefeito Marcelo Borginho e os nove vereadores eleitos em outubro, tomaram posse terça-feira (1).



Bernard pontua que a cidade vai encontrar a paz necessária para que o progresso seja alcançado rapidamente para toda a população: “Os próximos quatro anos serão marcados pela continuidade da execução de obras, melhorias na saúde e educação. Hoje, Carapebus tem ordem, respeito, decência e moral”.



Parte do secretariado já está definida; os demais serão anunciados após votação na Câmara Municipal da nova Reforma Administrativa. Os nomes anunciados são: Jackson Fiuza (Chefia de Gabinete, Governo e Controle); Kênia Quintal (Procuradoria Geral do Município); Luiz Aladoga (Secretaria de Segurança e Trânsito); Luciano Tiririca (Secretaria de Serviços Públicos); Marcelo Queiroz (Secretaria de Saúde).



Na reforma administrativa, uma das medidas deverá ser a extinção da Secretaria de Comunicação (Secom). No entanto, não há informação oficial. Segundo colegas do ex-secretário William de Jesus Machado, ele marcou a gestão com eficiência, inovação e criatividade.



GEROU ECONOMIA - Entre as principais realizações, enumeradas pela própria secretaria, destaca-se a implantação do Diário Oficial Eletrônico de Carapebus, que teria gerado economia de R$ 500 mil anuais aos cofres públicos, ao substituir a publicação impressa.



Outro feito apontado é a modernização do site oficial da prefeitura. Segundo a Secom, com uma plataforma responsiva e intuitiva, o sistema eliminou um custo anual de R$ 60 mil do modelo anterior. O órgão ainda representou Carapebus em oficinas de Governo Digital, integrando o município às estratégias nacionais de inclusão tecnológica.



Outras iniciativas com contribuição da Secom apontadas foram programas como GCM (Guarda Civil Municipal) em Ação, Momento Saúde, Minuto Carapebus e Carapebus + Limpa fortaleceram a comunicação com a população, promovendo transparência e engajamento em áreas essenciais. Campanhas como Todos por Carapebus, durante a enchente de 2022, evidenciaram o compromisso com a reconstrução da cidade.