Marcelo Queiroz, que representou Carapebus, considera o evento importante para o município Foto Divulgação

Publicado 24/01/2025 19:20

Carapebus – Desafios da saúde pública, diretrizes estratégicas e reforço a importância de um alinhamento eficiente entre as gestões municipais para beneficiar a população foram avaliados nessa quinta-feira (23), na primeira reunião do ano, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Carapebus (RJ) participou, representado pelo secretário de Saúde, Marcelo Queiroz.

O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Estado de Saúde (SES), no Rio de Janeiro, e tratou também de acolhimento aos novos gestores municipais. Entre os participantes estava Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde.

Também participaram: Conceição Rocha, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ); Sabrine Pereira, secretária de Saúde de Quissamã; Maria Aparecida Diogo Braga, superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro; e Rachel Rabelo, Assessora da SES.

Na avaliação de Marcelo Queiroz, a presença de Carapebus em eventos como esse (organizado pela SES em parceria com o COSEMS) é essencial para aperfeiçoar políticas públicas e fortalecer os serviços de saúde oferecidos no município: “A secretaria reafirma seu compromisso com a qualidade do atendimento e a melhoria contínua da saúde em Carapebus”.