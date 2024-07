Delegados atuavam na 151ª DP, em Nova Friburgo - Foto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 20:41

Carmo - Nesta segunda-feira (29), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a dois delegados da Polícia Civil, em Carmo e Nova Friburgo. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), os delegados exigiram dinheiro de duas vítimas para não dar andamento a um inquérito policial.

Os delegados se tratam de Júlio César Pyrrho de Carvalho e Henrique Paulo Mesquita Pessoa e foram denunciados pelo GAECO/MPRJ pelo crime de concussão. A pedido do MPRJ, os mandados da operação Aedos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Friburgo. Segundo informações apuradas em procedimento investigatório criminal ,na época dos fatos, os delegados estavam lotados na 151ª Delegacia de Polícia, em Friburgo. O crime ocorreu em novembro de 2022.



A conduta dos delegados é descrita na denúncia, exigindo, dentro da própria delegacia, o valor de R$ 5 mil de cada vítima. A investigação era referente a um registro de ocorrência sobre um eventual crime eleitoral. As vítimas procuraram a Corregedoria de Polícia Civil e o Ministério Público para realizar a denúncia do crime.