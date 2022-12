Jovens confessaram que pegaram o material entorpecente na comunidade Fazendinha no Rio de Janeiro - RJ e iriam entregar para um desconhecido em Casimiro de Abreu - Divulgação

Publicado 07/12/2022 20:13

Casimiro de Abreu - Policiais do 32º BPM - Macaé e da 121ª DP - Casimiro de Abreu prenderam e apreenderam na tarde desta quarta-feira (7), uma mulher e uma adolescente, suspeitas de Tráfico Ilícito de Drogas, na Rodovia Serramar, localidade de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu.



De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a jovem de 19 anos, Bianca Luiza Velascos dos Santos e a menor de idade, Lorrani Dos Santos Guimarães (15), foram encontradas dentro de um veículo, com carga de maconha.

Ainda segundo a PM, as equipes policiais foram informadas que duas meninas de cor negra iriam atravessar a cidade de Casimiro de Abreu com drogas em um carro com adesivo de aplicativo de viagens. Os militares intensificaram as abordagens aos veículos na entrada da cidade, e ao revistar o veículo Fiat Doblô, de cor azul, encontrou as duas meninas, com as características citadas na denúncia.

A ocorrência informa que, as jovens confessaram que pegaram o material na comunidade Fazendinha no Rio de Janeiro - RJ e iriam entregar para um desconhecido.

Diante dos fatos, o material entorpecente e as duas suspeitas foram encaminhadas à 121ª DP - (Casimiro de Abreu), para apresentação e registro dos fatos.