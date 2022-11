Os atletas se dividiram em 12 categorias na disputa e alcançaram bons resultados - Divulgação/Felipe Cascardo

Publicado 31/10/2022 23:22

Casimiro de Abreu -Atletas da Escolinha de Vela Rio São João se destacaram no último final de semana na regata de reabertura de raia do Clube Náutico, disputado na Lagoa de Araruama. Ao todo estiveram presentes no evento 100 velejadores de todo o Estado do Rio de Janeiro, com 58 embarcações de diversas classes e 10 windsurfs formando um total de 12 categorias na disputa.

Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu, a Escolinha de Vela Rio São João esteve presente na competição com embarcações das classes Laser e Dingue.

Os atletas Daureo Moraes da Costa Silva (34 anos) e João Paulo Barreto dos Santos (20 anos) conquistaram o 1º lugar da regata na categoria Dingue.

A atleta Sabrinna Novaes (15 anos) representou a escolinha na categoria Laser e conquistou o 1º lugar no feminino. Os atletas Gabriel Ferraz de Souza (18 anos) e Benno Grapentin Costa (47 anos) conquistaram o 3º lugar na categoria Laser Standard dupla.

Já o atleta João Vitor Gonzaga Barreto (16 anos) velejou em dupla com Luiz Henrique (Tio Rico), Idealizador e Instrutor do Projeto Lagoa é Vida em Iguaba Grande. Eles garantiram o 1º lugar na categoria Laser Standard dupla.