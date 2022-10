Estarão presentes atletas de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Maricá, Rio Bonito, Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, além dos competidores de Casimiro de Abreu - Divulgação

Estarão presentes atletas de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Maricá, Rio Bonito, Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, além dos competidores de Casimiro de AbreuDivulgação

Publicado 28/10/2022 12:52

Casimiro de Abreu - Faltando apenas uma semana para o 1° Torneio de Beach Tennis de Barra de São João, que acontecerá no Praião, o número de inscritos para a competição impressiona. Até o momento, mais de 240 atletas garantiram a participação nas categorias: A, B, C e D; masculino, feminino e mista.

Estarão presentes atletas de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Maricá, Rio Bonito, Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, além dos competidores de Casimiro de Abreu.

A organização do evento projeta bater um recorde para essa edição histórica, que possivelmente será alcançado, tendo em conta que as inscrições ficam abertas até o dia 1º de novembro. As disputas ocorrerão nos dias 5 a 6 de novembro.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCmal-a4BpZQTDaKcUJzUse63eSPA8wpbwut7s0BgYQPxZFg/viewform. Mais informações pelo telefone (22) 99833-8149.

Uma super estrutura será montada na orla com 12 quadras, arquibancada e telão de LED. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados.

O torneio é organizado pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio da Academia de Beach Tennis de Rio das Ostras (ABTRO).