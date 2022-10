Rafael Jardim(camisa azul) espera com otimismo o sinal verde da Secretaria Estadual de Saúde - Divulgação

Publicado 10/10/2022 17:53 | Atualizado 10/10/2022 17:59

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu deu mais um passo para a realização de um sonho: construir uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com sete leitos no Hospital Ângela Maria Simões Menezes, na Sede do Município.

Na quinta-feira, dia 6, uma reunião na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES), discutiu acertos técnicos do projeto, que prevê também a reforma do hospital.

O custo total das obras somam R$ 20 milhões e dependem da viabilização da SES. “Em breve esperamos ver esse sonho realizado", disse Rafael Jardim, Secretário Municipal de Obras. Atualmente, Casimiro de Abreu precisa recorrer à Central Estadual de Regulação para internar pacientes em leitos de UTI, que devido à alta demanda do estado, estão na maioria das vezes ocupados.

"Temos o projeto e fontes de custeio, agora corremos atrás da legalização e outras coisas da parte burocrática para serem resolvidas. Temos fé que em breve esta UTI, tão sonhada, será inaugurada e não precisaremos mais transferir pacientes para outras unidades do estado”, explicou Luana Souza, responsável técnica do Hospital.

Também compareceram à reunião na SES: a engenheira Aline Lira, o desenhista Wézelen Farias, Luana Souza, Responsável Técnica do Hospital, a enfermeira Ellis Marchon, funcionária do setor de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Andréia - assessora de Gabinete da Secretaria de Obras-, a engenheira da SES, Carolina e representantes da Secretaria Estadual de Saúde.