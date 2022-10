No sábado e domingo, a partir das 14h, a criançada também vai se divertir com diversas atrações infantis e culturais - Divulgação

No sábado e domingo, a partir das 14h, a criançada também vai se divertir com diversas atrações infantis e culturaisDivulgação

Publicado 05/10/2022 10:44 | Atualizado 05/10/2022 10:47

Casimiro de Abreu - Escondidinho, bolinho de aipim, nhoque, vaca atolada, bobó de camarão, galinha da roça com aipim, quindim de mandioca, são algumas delícias do cardápio do 4º Festival de Aipim de Casimiro de Abreu, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de outubro, na Praça Feliciano Sodré, no Centro da cidade.



São mais de 20 pratos, todos a base dessa raiz tipicamente brasileira e que combina perfeitamente com todas as receitas. Tudo isso preparado pelos pequenos produtores rurais de Casimiro de Abreu, que produzem anualmente uma média de 3,5 mil toneladas de aipim, principal produto cultivado no município.



O festival será animado com muita música boa. Na sexta-feira, a partir das 19h, show com Vinícius Fragoso. E às 22h, muito forró com Frank Aguiar. No sábado, dia 8, o som começa às 13h, com Manos do Forró; 15h, Léo Rocha; 18h, Dediane Almeida; 20h, Jefferson Torres; e fechando a noite, às 22h, show com Júnior e Gustavo. No domingo, dia 9, a partir das 12h, show com Alana Lopes; às 14h, Cesário Ramos; 17h, Loyanne; e fechando o festival, às 22h, se apresenta Bruna Viola.



No sábado e domingo, a partir das 14h, a criançada também vai se divertir com diversas atrações infantis e culturais. O público ainda vai poder conhecer o artesanato local e adquirir lindas peças produzidas com muito carinho por nossos artesãos.