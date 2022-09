E na madrugada de quinta-feira, dia 8, uma residência em Professor Souza estava sendo assaltada e os agentes impediram que o assalto fosse concluído. Em ambas as situações os bandidos foram encaminhados à 121ª Delegacia de Polícia - Divulgação

E na madrugada de quinta-feira, dia 8, uma residência em Professor Souza estava sendo assaltada e os agentes impediram que o assalto fosse concluído. Em ambas as situações os bandidos foram encaminhados à 121ª Delegacia de PolíciaDivulgação

Publicado 12/09/2022 13:33 | Atualizado 12/09/2022 13:40

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Segurança Pública de Casimiro de Abreu apresenta uma nova equipe de ações táticas no município, a Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, que atuará em situações de flagrante, de forma emergencial. Lançada na última semana, a equipe já tem duas ocorrências que foram atendidas e resolvidas.



O grupo é composto por 16 guardas civis municipais que receberam treinamento técnico e operacional, capacitados para ações de pronto emprego e procedimentos de alta complexidade. Duas equipes sediadas em Casimiro de Abreu e Barra de São João atendem os demais distritos, 24 horas por dia.

Duas ações criminosas foram denunciadas pela central 153 e tiveram uma resposta rápida da equipe da ROMU de Casimiro de Abreu Divulgação

De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleyton Quintanilha, os treinamentos da nova equipe serão constantes. “A equipe recebeu capacitação técnica de: revista pessoal, algemação, retenção de arma de fogo, embarque e desembarque de viaturas, patrulhamento urbano, entre outros”, disse o comandante.Duas ações criminosas foram denunciadas pela central 153 e tiveram uma resposta rápida da equipe da ROMU de Casimiro de Abreu. Uma delas foi um furto numa loja de semijóias no Centro da Cidade, na terça-feira, dia 6, na qual o bandido foi apreendido e o material recuperado.E na madrugada de quinta-feira, dia 8, uma residência em Professor Souza estava sendo assaltada e os agentes impediram que o assalto fosse concluído. Em ambas as situações os bandidos foram encaminhados à 121ª Delegacia de Polícia.A Guarda Civil Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública, conforme estabelece a Lei Federal nº 13.675/18, que trata da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.E a Lei federal 13.022/14, que dispõe sobre o Estatuto das Guarda Municipais, apresenta um leque nas competências das guardas nos municípios. Além de “zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos”, também compete à Guarda Municipal “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”, conforme artigo 5º da lei, que apresenta outras competências, entre elas a preservação da vida.“Estamos capacitando cada vez mais nossos agentes. A criação da ROMU vem atender às necessidades emergenciais de flagrante delito, na qual estamos aptos e respaldados para agir. Nosso objetivo é contribuir, junto com as demais forças de segurança pública, para elevar ainda mais o grau de segurança da população”, explicou o secretário de Segurança Pública, Wellington Lima.As denúncias devem ser comunicadas pela central 153, que recebe também ligações de telefones celulares, gratuitamente.