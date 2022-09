O Jogo das Estrelas, começará às 14h, no campo do CAEC - Divulgação

Publicado 08/09/2022 23:05

Casimiro de Abreu - Dia 15 de setembro é comemorado o aniversário de 163 anos de Emancipação Político-Administrativa do município de Casimiro de Abreu. E para celebrar esta data, a Secretaria de Esporte e Lazer vai promover o Jogo das Estrelas, às 14h, no campo do CAEC. O amistoso será contra a Seleção da cidade e o time das Estrelas com diversos ex-jogadores famosos que passaram por grandes clubes nacionais e internacionais.

Os atletas confirmados são: Carlos Germano, Válber, Wilson Gottardo, Mauro Galvão, Leandro Ávila, Wellington Monteiro, Túlio Maravilha, Andrade, Donizete Pantera, Nélio e Beto. O evento terá entrada franca.

"Estamos resgatando uma tradição que é a realização deste jogo festivo no dia do aniversário da cidade. Faço uma convocação aos amantes do futebol para prestigiar este jogo no campo do CAEC que irá reunir grandes craques do passado do nosso futebol brasileiro. Tenho a certeza que será uma grande festa", disse Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.