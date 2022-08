O CEASP está cadastrando agricultores familiares para ocuparem as chamadas pedras, que serão lançadas neste mês, no empreendimento - Divulgação/Paulo Machado

Publicado 04/08/2022 10:06 | Atualizado 04/08/2022 10:07

Casimiro de Abreu - A partir da primeira semana de agosto, agricultores familiares de São Pedro da Aldeia e outros municípios da Região dos Lagos e entorno poderão contar com um novo espaço para a comercialização de sua produção. O Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia - CEASP está cadastrando esses trabalhadores para ocupar, no local, espaços conhecidos como “pedra”. Interessados devem procurar a Administração do empreendimento, em horário comercial. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp 22 99887-6665.

De acordo com o engenheiro agrônomo do CEASP, Márcio Piratello, a direção do empreendimento atendeu a vários pedidos de associações e coletivos de agricultores, que vinham, desde a inauguração, há oito meses, pleiteando um espaço específico para a categoria.

“Além de termos como prioridade colocarmos em prática o pleito dos agricultores, essa conjuntura que vem diminuindo o poder de compra e consequentemente a boa alimentação fez com que decidíssemos antecipar o planejamento que já tínhamos de implantar as pedras, tal como é tradição em vários centros de abastecimento”, disse o agrônomo.

Piratello também destacou que a medida vai facilitar o acesso, mais em conta, a produtos hortifrutigranjeiros, uma vez que o consumidor irá comprar diretamente do agricultor, além, claro, de contribuir também para o homem do campo ter uma renda extra, com toda infraestrutura para seu trabalho.

O Espaço da Agricultura Familiar funcionará de segunda a sábado, das 5h às 14h, no CEASP, que também conta com Feira Livre todos os sábados, com música ao vivo, gastronomia e pula-pula de graça para crianças.

O CEASP é o maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, inaugurado há nove meses, em São Pedro da Aldeia. O empreendimento conta com dezenas de boxes e lojas que comercializam, especialmente no atacado, cereais, carnes, doces, grãos, frios, laticínios, bebidas, embalagens, descartáveis, rações, flores, plantas, produtos de limpeza, pesca, piscina, jardinagem e até mesmo materiais em geral para propaganda, tais como bobinas e cartazes.

Localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no bairro São Matheus, o CEASP fica bem próximo ao trevo de Búzios. Suas instalações primam pelo asseio, dispõem de amplo estacionamento, além de monitoramento e segurança 24 horas.