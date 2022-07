Aline Reis, diretora do DOC e o secretário Wellington Lima - Divulgação/Jhon Vidal

Publicado 25/07/2022 11:49

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu inaugurou recentemente a nova sede do Departamento de Operação com Cães - DOC, da Secretaria de Ordem Pública de Casimiro de Abreu. O Departamento está localizado na rua José Henrique Faria, s/n°, no Condomínio Industrial, em Casimiro de Abreu.

A nova sede é um sítio com dois alqueires de terra e está localizado próximo à futura sede da Secretaria de Ordem Pública. O local vai oferecer condições dignas de moradia e treinamento para os cães. Foram construídos mais boxes para abrigo dos animais, com piso antiderrapante, mais higiênico e seguro. Os agentes do Departamento também foram beneficiados. A nova estrutura oferece alojamentos, banheiros e cozinha dignos para o grupamento que cumpre escala de 24x72 tendo que pernoitar e realizar as alimentações no Departamento.

“A sensação é de dever cumprido! Esse local é a realização de um sonho. Agora temos um espaço adequado para oferecer mais qualidade de vida para os cães. Vamos realizar treinamentos e encontros com canis de outras instituições. Queremos fechar parceria com a Secretaria de Educação e receber alunos para passeios educativos com palestra, enfim, os projetos são muitos e agora conseguiremos realizá-los”, destacou a diretora do Departamento, Aline Reis.

O prefeito Ramon Gidalte parabenizou o empenho dos agentes do Departamento e ressaltou os investimentos na área de segurança pública do município. “A segurança pública é uma das minhas preocupações, por isso não medimos esforços para melhorar cada vez mais a estrutura da secretaria. Investimos em equipamentos, uniformes, viaturas, Proeis, etc, para oferecer mais segurança para a população e dar condições dignas de trabalho aos nossos agentes”, ressaltou Ramon.

O prefeito lembrou da licitação ocorrida no último dia 8, que vai aumentar o número de câmeras que realizam o monitoramento no município. Atualmente são 20 câmeras e esse número vai pular para 100 em breve. Outro anúncio importante foi a entrega de uma caminhonete 0km, modelo S10, que será usada pelo DOC.

O secretário Wellington Lima, ressaltou o contexto conturbado na área de segurança pública e a importância do trabalho que é desenvolvido pelo DOC. “Temos uma parceria com as forças de segurança, nossos cães participam de diversas operações das Polícias Civil, Militar e Rodoviária, dentro e fora do município. Nada mais justo oferecermos condições satisfatórias para os cães e, principalmente, para nosso efetivo. Estamos investindo no material humano para alcançarmos os resultados satisfatórios que a população precisa”, disse.