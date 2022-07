No palco principal, a partir das 22h, na sexta-feira feira vai rolar show com Paulo Ricardo, com a turnê de 35 anos da Rádio Pirata - Divulgação

No palco principal, a partir das 22h, na sexta-feira feira vai rolar show com Paulo Ricardo, com a turnê de 35 anos da Rádio PirataDivulgação

Publicado 05/07/2022 10:32

Casimiro de Abreu - O evento mais esperado de Barra de São João acontece nos dias 8, 9 e 10 de julho. São 10 restaurantes, com deliciosas receitas à base de frutos do mar e pratos promocionais no valor de R$ 34,90.

No palco principal, a partir das 22h, na sexta-feira feira vai rolar show com Paulo Ricardo, com a turnê de 35 anos da Rádio Pirata. No sábado, é a vez da Banda Blitz, comemorando 40 anos de sucesso. E fechando o evento, muito samba com Jorge Aragão.



No tablado montado sob a tenda dos restaurantes, serão diversas apresentações de músicos da região, que vão animar o festival durante todo o fim de semana.



No sábado, a partir das 14h, vai rolar a tradicional degustação de caranguejo.



O Festival de Crustáceos vai contar ainda com a Feira de Artesanato, exposição de arte, cervejas artesanais, lazer, cultura e muita diversão.



Confira a programação completa dos shows:



Sexta - Dia 8



18h - Fernando Otz



20h - Capitão X



22h - Paulo Ricardo





Sábado - Dia 9



12h - Jonas Abreu



14h - Iago Miranda



16h - Allana Lopes



18h - KM 50



20h - Beta Santana



22h - Banda Blitz



Domingo - Dia 10



12h - Leandro Gomes



14h - Sheila Sá



16h - Renato Tito



18h - Celsinho



19h - Riverside



22h - Jorge Aragão