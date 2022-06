A obra está orçada em R$ 3.971.726,96 com o prazo de execução de 180 dias - Divulgação

Publicado 27/06/2022 12:42 | Atualizado 27/06/2022 12:45

Casimiro de Abreu - Na tarde desta quinta-feira, dia 23, o prefeito Ramon Gidalte recebeu o governador Cláudio Castro para a assinatura da ordem de início das obras infraestrutura de 12 ruas no bairro São Sebastião, em Casimiro de Abreu.

A obra terá início nos próximos dias e vai contemplar os serviços de instalação da rede de esgoto sanitário, drenagem e pavimentação. A obra está orçada em R$ 3.971.726,96 com o prazo de execução de 180 dias. Toda elaboração técnica do projeto foi realizada pelos servidores da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos de Casimiro de Abreu.

Para o governador, a realização dessa obra faz parte da reconstrução do estado do Rio de Janeiro.

“O Rio de Janeiro está passando por um tempo de recuperação, estamos recuperando a credibilidade do estado. Em pouco mais de um ano, investimos em todos os 92 municípios, trabalhando sempre com parceria e compromisso!”, destacou Cláudio Castro.

Muitas novidades ainda estão por vir. O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, anunciou que em breve será licitada a obra do bairro Santa Irene, em Barra de São João. Outro anúncio importante é o programa continuado de infraestrutura, onde serão investidos R$ 80 milhões em Barra de São João e outros municípios litorâneos.

O prefeito Ramon Gidalte destacou a realização de mais uma promessa cumprida. “Estamos aqui hoje cumprindo mais um compromisso com a população do bairro São Sebastião. Agradeço ao governador pela parceria e ressalto que teremos muitas obras para lançar em parceria com o Estado”, disse Ramon.

Estiveram presentes deputados federais, estaduais, prefeitos da região e vereadores municipais.