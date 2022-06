Solenidade marca abertura de programa PARAESPORTE em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 11/06/2022 19:09

A manhã de quinta-feira foi marcada pela abertura oficial do programa Paraesporte em Casimiro de Abreu. A solenidade aconteceu no Ciep 406 Ludevis Teixeira Bastos, em Barra de São João, e contou com a presença do prefeito Ramon Gidalte, entre outras autoridades.



“Quero compartilhar a minha alegria e satisfação em estar aqui e poder proporcionar o bem estar para as famílias da nossa cidade. Que este programa continue e cresça cada vez mais”, ressaltou Ramon.



O PARAESPORTE, por meio de uma parceria com o projeto Presente, do Governo do Estado, e apoio da Secretaria Municipal de Educação, está atendendo cerca de 50 pessoas com deficiência com aulas de iniciação esportiva, futsal e atletismo.



Em Barra de São João, as atividades acontecem no Ciep. Os interessados podem procurar a unidade escolar para fazer as inscrições e ter mais informações sobre as aulas.

Em Casimiro de Abreu, os núcleos do programa atendem no Ciep José Bicudo Jardim, Escola da Mataruna e na Apae. Os interessados devem procurar a sede da Apae.



Além de oferecer as atividades esportivas, o programa proporciona uma vida mais saudável, melhora a auto-estima, a socialização e a inclusão das pessoas com deficiência. “O programa incentiva a participação dessas crianças e jovens em competições, estimulando a interação e integração na sociedade”, ressaltou fundador do programa, Raphael Thuin.



Participaram ainda da solenidade a secretária de Educação, Gracenir Oliveira; a subsecretária, Rogéria Lopes; o secretário de Esporte, Cosme Batista; o vereador Carlos de Itamar, o diretor geral do Paraesporte, Fábio Coboski; o coordenador local, Bruno Camargo; e a dinamizadora do Esporte Estudantil, Milena Scarpini.