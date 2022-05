No CREM serão oferecidos 16 tipos dos mais variados exames - Divulgação

Publicado 20/05/2022 10:27

Casimiro de Abreu - O que antes era feito em outros municípios, agora está a disposição dos casimirenses. Por meio de um convênio com o Instituto de Olho dos Lagos (IOL), o Município inaugurou nesta quarta-feira, às 15h, no CREM DR. Manoel Marques Monteiro, uma sala para realização de 16 tipos de exames oftalmológicos. O objetivo é tirar da fila de espera cerca de 900 pessoas que aguardam exames e cirurgias. “Esse é um gargalo na Saúde que vamos resolver”, disse o prefeito Ramon Gidalte. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que o problema seja resolvido em três meses.

No CREM serão oferecidos 16 tipos dos mais variados exames que permitirão, entre outros, o diagnóstico de glaucoma, catarata, retinopatia diabética e demais distúrbios da visão, além de realizar o acompanhamento dessas comorbidades, facilitando seu controle por especialistas na área .

“Antes esses exames eram feitos em duas clínicas de Niterói, mas agora poderão ser feitos aqui em Casimiro. Por meio deles, vamos encurtar o tempo de espera do paciente em relação a cirurgias”, informou Juliana Santana, coordenadora de Controle e Avaliação da SMS.

O atendimento no CREM começará a partir dos dias 27 (sexta) e 28 (sábado) para pessoas agendadas. Para isso, o paciente será comunicado, via telefone, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que informará a data de comparecimento. “No dia 27 serão realizados os exames de Potencial quidade Visual, Retinografia Colorida Binocular e Tomografia de Coerência Óptica para 60 pacientes. Já no sábado, atenderemos 85 pacientes com exames de campemetria, Teste de Sobrecarga Hídrica e Microscopia Especular de Córnea”, informou Cíntia Marinho gerente do IOL.

Além do prefeito Ramon Gidalte, estiveram presentes na inauguração o vice-prefeito Ozilei Alvez Moreira, o secretário municipal de Saúde Lucas Maia, os vereadores Carlos de Itamar e Tiago Magalhães e servidores da Secretaria de Saúde.