Publicado 16/05/2022 20:00 | Atualizado 16/05/2022 20:02

Casimiro de Abreu - Amantes dos Jogos Eletrônicos vibraram com as finais do I Campeonato da modalidade Casimiro de Abreu nos jogos: Free Fire e Fifa 22. O evento foi realizado no último domingo (15), no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no distrito de Barra de São João, onde cerca de 200 atletas participaram do evento.

A competição foi voltada ao crescente setor de e-Sports, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio da Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos (FFDE) e da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos (CBDEL).

No jogo Fifa 22, o atleta Enzo Cavalcante foi o grande campeão, conquistando a premiação de R$ 500, medalha e troféu. Samuel Dias e Davi Camacho ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Já no jogo Free Fire, uma legião de jovens se reuniram para assistir cada batalha, que foi transmitida ao vivo num super telão de Led. Destaque para a equipe Xland Esports (Rio de Janeiro), que conquistou o título do campeonato e faturando o prêmio de R$ 1 mil, medalha e troféu.

"Tivemos durante o evento a presença de famílias apoiando do início ao fim os atletas. Isso só mostra como os Jogos Eletrônicos são vistos como uma modalidade esportiva de entretenimento e lazer. O sucesso foi grande. Tanto é que já estão perguntando quando acontecerá o próximo. Em breve retornaremos com mais novidades", disse Sandro Magorno, presidente da Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos.