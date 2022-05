Em uma festa da localidade, Paulo César teve um desentendimento com um colega, que evoluiu para confronto físico, efetuando vários golpes com facão contra o corpo da vítima - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 02/05/2022 11:45

Casimiro de Abreu - Um homem condenado por homicídio duplamente qualificado, após matar a facadas um conhecido, em um evento de forró em Rio Dourado, distrito de Casimiro de Abreu, foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (2). Veja o momento que o criminoso chega na delegacia:

Polícia Civil prende homem que matou conhecido a facadas em Casimiro de Abreu. #ODia pic.twitter.com/bhyY93qOoC — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2022



Agentes do Setor de Homicídio, da 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu (121ª DP), coordenados pelo delegado titular Roberto Ramos, realizaram compilações de dados de inteligência com fins a reprimir delitos violentos na cidade e apuraram que Paulo César Lopes Siqueira, condenado por homicídio duplamente qualificado tinha retornado para a cidade.



Segundo a Polícia, em uma festa da localidade, Paulo César teve um desentendimento com um colega, que evoluiu para confronto físico, efetuando vários golpes com facão contra o corpo da vítima, que não resistiu as lesões e foi a óbito.



A equipe da distrital vinha monitorando a localização do homicida, inclusive com a realização de campanha na localidade da residência e logrou capturar o foragido em via pública, quando se deslocava para outra cidade.



A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Casimiro de Abreu uma cidade mais segura.